Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Madura United: Marc Klok Comeback!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Madura United di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 26 Februari 2026 pukul 20.30 WIB.

1. Marc Klok Pulih dari Cedera

Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, sudah mulai menjalani latihan penuh setelah absen cukup lama akibat cedera. Ia menyatakan siap kembali bermain saat timnya menghadapi Madura United di pekan ke-23 Super League 2025-2026.

Marc Klok mulai berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

"Kondisi saya sudah baik. Seperti yang Anda lihat, hari ini saya sudah kembali latihan penuh," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (25/2/2026).

Meski merasa fisiknya sudah bugar, Marc Klok mengakui masih membutuhkan waktu transisi di lapangan untuk mencapai performa puncaknya. Namun, ia memastikan siap jika diminta untuk tampil.

"Mungkin saya butuh beberapa menit bermain lagi untuk benar-benar kembali 100 persen setelah empat minggu absen. Tetapi, saya merasa baik, kaki saya bagus, kondisi saya bagus," terang gelandang Timnas Indonesia ini.

"Saya hanya butuh tambahan menit bermain untuk benar-benar mencapai kondisi 100 persen. Namun, saya senang dengan perkembangan ini," tambah eks pemain FC Utrecht ini.