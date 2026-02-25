Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (25/2/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Yuran Fernandes Siap Sakiti Bernardo Tavares

Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, bersikap profesional menghadapi mantan pelatihnya, Bernardo Tavares. Yuran Fernandes mengaku sedikit tahu taktik pelatih asal Portugal tersebut.

Bernardo Tavares kini melatih Persebaya Surabaya

Jelang laga malam ini, sorotan mengarah kepada bek andalan Yuran Fernandes yang akan berhadapan dengan sosok penting dalam perjalanan kariernya di Indonesia, Bernardo Tavares. Pertemuan ini bukan sekadar perebutan tiga poin di papan klasemen. Ada kisah kebersamaan selama 3,5 tahun yang kini berubah menjadi duel taktik di lapangan.

Dalam periode tersebut, Bernardo Tavares mempersembahkan gelar juara Liga 1 2022-2023 untuk Juku Eja -julukan PSM Makassar. Hal itu menjadi musim perdana pelatih berusia 44 tahun itu menukangi klub Indonesia.

Tak berhenti di situ, Bernardo Tavares juga dikenal berani memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Bagi Yuran Fernandes, pelatih berpaspor Portugal itu adalah bagian penting dari keluarga besar Juku Eja.

"Tavares melakukan pekerjaan yang sangat baik di PSM. Pada musim pertama dia menjadi juara, dan musim berikutnya dia berani bertaruh dengan pemain-pemain muda. Dia berhasil membawa klub ini ke level yang bagus," kata Yuran Fernandes, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Rabu (25/2/2026).