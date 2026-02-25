Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bojan Hodak soal Debut Dion Markx di Laga Persib Bandung vs Persita Tangerang

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |00:05 WIB
Respons Bojan Hodak soal Debut Dion Markx di Laga Persib Bandung vs Persita Tangerang
Dion Markx bek muda andalan Persib Bandung. (Foto: Liga Indonesia Baru)
A
A
A

PEMAIN anyar Persib Bandung, Dion Markx, akhirnya mencatatkan debut di Super League 2025-2026 saat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menundukkan Persita Tangerang pada pekan ke-22. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-87 dan ikut mengawal kemenangan tipis 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 22 Februari 2026 malam WIB.

Meski berlabel bek tengah, Dion Markx justru diplot di sisi kanan pertahanan oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Posisi yang biasa dihuni Kakang Rudianto itu menjadi panggung awal bagi pemain 20 tahun tersebut untuk menunjukan fleksibilitasnya.

Dion Markx akhirnya debut bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Dion Markx akhirnya debut bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

1. Dion Markx Bisa Main di Banyak Posisi

Bojan Hodak melihat Dion Markx sebagai pemain dengan kemampuan adaptif di sejumlah posisi. Karena itu, pelatih asal Kroasia tersebut ingin mengeksplor lebih jauh kapasitas yang dimiliki sang pemain muda.

“Ia (Dion Markx) baru mulai berlatih dengan kami, kemudian saya memberikannya debut.Ia adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi dan yang paling penting karena dia datang dari liga negara berbeda, dia harus bisa merasakan dulu liga ini,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip  dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Selasa (24/2/2026). 

Kehadiran Dion Markx otomatis memperketat persaingan di sektor pemain muda Persib Bandung. Selain Kakang Rudianto, ada pula Robi Darwis, Nazriel Alfaro, dan Fitrah Maulana yang siap berebut menit bermain.

2. Perbanyak Opsi Pemain Muda

Persaingan itu dinilai sehat karena membuka banyak opsi bagi tim. Bojan Hodak menegaskan kesempatan akan diberikan kepada siapa pun yang mampu memenuhi kebutuhan taktik di lapangan.

 

