Persiapan Hanya 3 Hari, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspadai Madura United

Bojan Hodak meminta Persib Bandung waspada saat melawan Madura United lantaran waktu persiapan yang mepet (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyadari masa persiapan jelang melawan Madura United sangat pendek. Maka dari itu, ia berharap anak asuhnya waspada dengan kekuatan lawan.

Persib akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis 26 Februari 2026 malam WIB. Skuad Pangeran Biru memiliki modal bagus karena sebelumnya meraih kemenangan lawan Persita Tangerang 1-0 pada Minggu 20 Februari.

1. Tidak Banyak Waktu

Akan tetapi, Persib tidak memiliki banyak waktu untuk menatap laga melawan Madura United. Setelah bungkam Persita, mereka hanya memiliki waktu dua hari efektif untuk mempersiapkan diri.

“Ya, persiapan kami memang singkat, hanya tiga hari,” kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Selasa (24/2/2026).

Kendati jadwal padat yang sedang dihadapi, Hodak menegaskan skuadnya tetap dalam kondisi siap menghadapi pertandingan tersebut. Dikatakan, pemain tidak ada yang mengalami cedera serius setelah pertandingan kontra Persita Tangerang.