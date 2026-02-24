Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Makin Tertinggal dari Persib Bandung, Borneo FC Bakal Habis-habisan di 13 Laga Tersisa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |22:17 WIB
Makin Tertinggal dari Persib Bandung, Borneo FC Bakal Habis-habisan di 13 Laga Tersisa
Borneo FC akan habis-habisan meraih kemenangan di 13 laga tersisa Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

BORNEO FC semakin tertinggal dari Persib Bandung dalam perburuan titel juara Super League 2025-2026. Pelatih Fabio Lefundes memastikan timnya akan habis-habisan di 13 laga tersisa musim ini.

Borneo FC harus menelan kekalahan 1-2 bertandang melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 20 Februari 2026 malam WIB. Kekalahan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi tim berjuluk Pesut Etam tersebut. 

1. Turun ke Posisi 3

Dewa United vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Pasalnya, Borneo FC harus turun ke posisi ketiga dengan koleksi 46 poin dari 21 laga. Mereka dikudeta Persija Jakarta yang saat ini menempati urutan dua dengan 50 poin dari 23 pertandingan.

Selain itu, Mariano Peralta dan kawan-kawan juga semakin menjauh dari Persib yang berada di puncak klasemen sementara dengan 50 poin. Meski demikian, rasa kepercayaan diri Lefundes tidak luntur.

Menurutnya, Borneo FC sejauh ini tampil cukup baik. Ditambah, mereka baru turun ke posisi ketiga setelah kekalahan melawan Dewa United. 

“Target kami sejak awal adalah meraih poin sebanyak mungkin. Sekarang kami sudah memainkan 22 pertandingan dan baru tergeser ke posisi ketiga,” kata Lefundes, dilansir dari laman I.League, Selasa (24/2/2026). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/49/3203487/persija_jakarta_menang_3_2_atas_malut_united_di_pekan_ke_23_super_league_2025_2026-7QtF_large.jpg
Hasil Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 3-2, Macan Kemayoran Dekati Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/49/3203474/persija_jakarta_unggul_2_0_atas_malut_united_di_babak_pertama-73da_large.jpg
Hasil Babak Pertama Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat Nyekor, Macan Kemayoran Unggul 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/49/3203432/link_live_streaming_malut_united_vs_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-S0yN_large.jpg
Link Live Streaming Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/49/3203362/jordi_amat_siap_bantu_persija_jakarta_menang_atas_malut_united_persija-Dm21_large.jpg
Jelang Malut United vs Persija Jakarta, Jordi Amat: Macan Kemayoran Bidik 3 Poin!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/24/11/1680277/media-belanda-mees-hilgers-cocok-gabung-psv-eindhoven-tapi-minim-menit-bermain-cjf.jpg
Media Belanda: Mees Hilgers Cocok Gabung PSV Eindhoven, tapi Minim Menit Bermain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Persib Minim Persiapan, Bojan Hodak Wanti-Wanti Ancaman Madura United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement