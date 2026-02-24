Makin Tertinggal dari Persib Bandung, Borneo FC Bakal Habis-habisan di 13 Laga Tersisa

BORNEO FC semakin tertinggal dari Persib Bandung dalam perburuan titel juara Super League 2025-2026. Pelatih Fabio Lefundes memastikan timnya akan habis-habisan di 13 laga tersisa musim ini.

Borneo FC harus menelan kekalahan 1-2 bertandang melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 20 Februari 2026 malam WIB. Kekalahan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

1. Turun ke Posisi 3

Pasalnya, Borneo FC harus turun ke posisi ketiga dengan koleksi 46 poin dari 21 laga. Mereka dikudeta Persija Jakarta yang saat ini menempati urutan dua dengan 50 poin dari 23 pertandingan.

Selain itu, Mariano Peralta dan kawan-kawan juga semakin menjauh dari Persib yang berada di puncak klasemen sementara dengan 50 poin. Meski demikian, rasa kepercayaan diri Lefundes tidak luntur.

Menurutnya, Borneo FC sejauh ini tampil cukup baik. Ditambah, mereka baru turun ke posisi ketiga setelah kekalahan melawan Dewa United.

“Target kami sejak awal adalah meraih poin sebanyak mungkin. Sekarang kami sudah memainkan 22 pertandingan dan baru tergeser ke posisi ketiga,” kata Lefundes, dilansir dari laman I.League, Selasa (24/2/2026).