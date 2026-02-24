Link Live Streaming Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Malut United vs Persija Jakarta di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pelatih Malut United, Hendri Susilo, mempunyai tekad tinggi menjelang pertandingan kontra Persija Jakarta. Hendri Susilo menegaskan ingin memulangkan Persija ke Jakarta tanpa membawa poin.

Malut United akan bersua Persija Jakarta di pekan ke-23 Super League 2025-2026. Laga itu akan dihelat di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Selasa (24/2/2026) pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

1. Momentum Kebangkitan Malut United

Malut United saat ditahan Semen Padang 2-2

Hendri Susilo menuntut anak asuhnya menjadikan laga tersebut sebagai momentum kebangkitan Malut United setelah kurang maksimal di laga sebelumnya. Sekadar diketahui, Laskar Kie Raha -julukan Malut United- ditahan Semen Padang (2-2) di pekan sebelumnya.

"Kami sudah melupakan hasil pertandingan sebelumnya. Sekarang, fokus penuh menghadapi Persija dan kami akan bekerja keras untuk meraih tiga poin," kata Hendri Susilo, Okezone mengutip dari laman resmi Malut United, Selasa (24/2/2026).

2. Daftar Pemain Malut United yang Absen

Hendri Susilo mengatakan semua pemain siap untuk pertandingan kontra Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Hanya saja, ada dua pemain yang dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu.

Kedua pemain itu adalah Safrudin Tahar dan Nilson Junior. Namun, Hendri Susilo menegaskan absennya dua pemain itu tidak menjadi masalah besar untuk Laskar Kie Raha -julukan Malut United.