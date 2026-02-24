Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:20 WIB
Link Live Streaming Malut United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
Malut United siao menghantam Persija Jakarta di Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

LINK live streaming Malut United vs Persija Jakarta di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini.  Pelatih Malut United, Hendri Susilo, mempunyai tekad tinggi menjelang pertandingan kontra Persija Jakarta. Hendri Susilo menegaskan ingin memulangkan Persija ke Jakarta tanpa membawa poin.

Malut United akan bersua Persija Jakarta di pekan ke-23 Super League 2025-2026. Laga itu akan dihelat di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Selasa (24/2/2026) pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

1. Momentum Kebangkitan Malut United

Malut United saat ditahan Semen Padang 2-2
Malut United saat ditahan Semen Padang 2-2

Hendri Susilo menuntut anak asuhnya menjadikan laga tersebut sebagai momentum kebangkitan Malut United setelah kurang maksimal di laga sebelumnya. Sekadar diketahui, Laskar Kie Raha -julukan Malut United- ditahan Semen Padang (2-2) di pekan sebelumnya.

"Kami sudah melupakan hasil pertandingan sebelumnya. Sekarang, fokus penuh menghadapi Persija dan kami akan bekerja keras untuk meraih tiga poin," kata Hendri Susilo, Okezone mengutip dari laman resmi Malut United, Selasa (24/2/2026).

2. Daftar Pemain Malut United yang Absen

Hendri Susilo mengatakan semua pemain siap untuk pertandingan kontra Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Hanya saja, ada dua pemain yang dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu.

Kedua pemain itu adalah Safrudin Tahar dan Nilson Junior. Namun, Hendri Susilo menegaskan absennya dua pemain itu tidak menjadi masalah besar untuk Laskar Kie Raha -julukan Malut United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/49/3203362/jordi_amat_siap_bantu_persija_jakarta_menang_atas_malut_united_persija-Dm21_large.jpg
Jelang Malut United vs Persija Jakarta, Jordi Amat: Macan Kemayoran Bidik 3 Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203181/bernardo_tavares_menyoroti_pertahanan_persebaya_surabaya_usai_dihajar_persijap_jepara_1_3-Niq4_large.jpg
Bernardo Tavares Soroti Lemahnya Pertahanan Persebaya Surabaya Usai Dipukul Persijap Jepara 1-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203179/shayne_pattynama_penasaran_mencicipi_empat_panganan_khas_berbuka_puasa-X637_large.jpg
Tak Jalani Puasa, Shayne Pattynama Penasaran Cicipi 4 Takjil Khas Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203176/jean_mota_akhirnya_merasakan_debut_bareng_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-yZVf_large.jpg
Jean Mota Bahagia Jalani Debut Manis Bareng Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/24/11/1680277/media-belanda-mees-hilgers-cocok-gabung-psv-eindhoven-tapi-minim-menit-bermain-cjf.jpg
Media Belanda: Mees Hilgers Cocok Gabung PSV Eindhoven, tapi Minim Menit Bermain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/24/antoine_griezmann.jpg
Atletico Madrid Siap Kehilangan Griezmann, Orlando City Bergerak Cepat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement