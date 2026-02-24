Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Malut United vs Persija Jakarta, Jordi Amat: Macan Kemayoran Bidik 3 Poin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |10:58 WIB
Jelang Malut United vs Persija Jakarta, Jordi Amat: Macan Kemayoran Bidik 3 Poin!
Jordi Amat siap bantu Persija Jakarta menang atas Malut United. (Foto: Liga Indonesia Baru)
A
A
A

BEK Persija Jakarta, Jordi Amat, menegaskan ambisi meraih kemenangan saat menghadapi Malut United  pada pekan ke-23 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Selasa (24/2/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Persija Jakarta dalam Tren Positif

Persija Jakarta datang dengan persiapan yang disebutnya berjalan maksimal dalam beberapa hari terakhir. Tiga poin menjadi harga mati karena persaingan di papan atas klasemen semakin rapat dan tak memberi ruang untuk kesalahan.

Persija Jakarta selalu menang dalam dua laga terkini di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Persija Jakarta selalu menang dalam dua laga terkini di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Situasi kompetisi yang dinamis juga menjadi perhatian serius bagi skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Kekalahan pesaing membuka peluang, namun kesempatan itu hanya berarti jika mampu dimaksimalkan di lapangan.

"Besok (hari ini) adalah pertandingan besar dan sangat penting bagi kami. Kami datang ke sini untuk menang. Kami tahu Borneo FC kalah kemarin, jadi kami punya kesempatan besar mendapatkan tiga poin. Karena itu, kami harus bekerja keras besok (hari ini)," kata Jordi Amat, Okezone mengutip dari lama resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Selasa (24/2/2026).

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menyebut laga melawan Malut United bukan sekadar duel biasa. Mantan pemain Swansea City itu menilai tim tuan rumah memiliki karakter permainan yang patut diwaspadai.

2. Persija Jakarta Pelajari Kekuatan Malut United

Menurut Jordi Amat, Persija Jakarta sudah mempelajari kekuatan tim berjuluk Laskar Kie Raha tersebut. Ia  yakin timnya memiliki formula untuk membongkar pertahanan lawan jika mampu menjaga konsistensi permainan.

 

Halaman:
1 2
      
