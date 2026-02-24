Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mario Lemos Akui Suporter Bikin Persijap Jepara Kian Semangat Gulung Persebaya Surabaya 3-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |01:15 WIB
Mario Lemos Akui Suporter Bikin Persijap Jepara Kian Semangat Gulung Persebaya Surabaya 3-1
Persijap Jepara menang 3-1 atas Persebaya Surabaya berkat suporter (Foto: i.League)
A
A
A

JEPARA – Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, semringah usai menang 3-1 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-22 Super League 2025-2026. Ia melihat kemenangan ini tak terlepas dari peran krusial dan dukungan penuh suporter.

Duel Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya itu berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu 21 Februari 2026 malam WIB. Tampil percaya diri sejak awal pertandingan, Laskar Kalinyamat mampu menyudahi perlawanan tim tamu.

1. Bahagia

Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Persijap mampu mencetak tiga gol via Iker Guarrotxena (32', 90+12'), serta Alexis Gomes (71'). Sedangkan, Bajul Ijo hanya mampu membalas satu gol lewat tendangan penalti Bruno Moreira (90+2'). Kemenangan itu bikin Lemos bahagia.

"Soal pertandingan ini, kita tahu Persebaya adalah tim yang bagus. Tapi kami senang bisa tampil bagus pada laga kali ini," kata Lemos dikutip dari laman resmi i.League, Selasa (24/2/2026).

Menurut pria asal Portugal itu, kemenangan tak terlepas dari dukungan penuh suporter. Lemos mengatakan, tekad para suporter membersamai perjuangan anak asuhnya.

"Terlebih tampil di depan suporter yang terus memberikan dukungannya yang membuat pemain tampil lebih semangat,” tutur Lemos.

 

Telusuri berita bola lainnya
