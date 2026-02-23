Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Carlos Pena Bereaksi Satir Usai Gol Persita Tangerang Dianulir Secara Kontroversial Lawan Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |21:01 WIB
Carlos Pena Bereaksi Satir Usai Gol Persita Tangerang Dianulir Secara Kontroversial Lawan Persib Bandung
Suasana laga Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

BANDUNG – Kinerja pengadil lapangan di kasta tertinggi sepak bola nasional kembali menjadi sorotan tajam setelah laga panas antara Persib Bandung vs Persita Tangerang, pada Minggu 22 Februari 2026 malam WIB. Kemenangan tipis Maung Bandung harus diwarnai polemik besar setelah gol penyama kedudukan dari Pendekar Cisadane dibatalkan wasit karena alasan yang dianggap janggal.

Momen krusial itu hadir pada menit ke-81 saat laga memasuki fase penentuan. Berawal dari skema sepak pojok, Pendekar Cisadane sempat menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sontekan Matheus Alves yang memaksimalkan umpan Pablo Ganet.

Euforia Persita tak berlangsung lama karena wasit membatalkan gol tersebut. Keputusan itu dipicu oleh miskomunikasi di lapangan yang langsung mengundang reaksi keras para pemain tim tamu.

1. Drama Peluit Sebelum Sepak Pojok

Wasit Candra diketahui telah lebih dulu meniup peluit sebelum Ganet mengeksekusi sepak pojok. Para pemain Persita yang merasa hanya mengikuti aba-aba resmi pun sontak melayangkan protes keras kepada sang pengadil.

Persib Bandung vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persib)

Situasi sempat memanas ketika sejumlah pemain mengerubungi pengadil lapangan. Setelah berdiskusi dengan asisten wasit, keputusan akhirnya diambil untuk mengulang sepak pojok tersebut, yang sekaligus melenyapkan gol Alves.

Kekecewaan juga terekam di media sosial resmi klub. "Janggal jujur," tulis akun Instagram Persita di kolom komentar sebuah video tayangan ulang di media sosial. Terlepas dari itu, laga berakhir untuk kemenangan Persib 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
