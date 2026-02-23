Persib Bandung Kukuh di Puncak Klasemen, Eliano Reijnders: Kami Ingin Juara Super League 2025-2026!

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders, senang melihat timnya bertakhta di puncak klasemen Super League 2025-2026. Ia tak menampik punya keinginan membawa Maung Bandung hattrick juara.

Persib baru saja menaklukkan Persita Tangerang 1-0 dalam laga pekan ke-22 Super League 2025-2026, Minggu 22 Februari malam WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Andrew Jung (50’).

1. Puncak Klasemen

Berkat hasil itu, Persib berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan 50 poin. Mereka mencatatkan 16 kemenangan, dua imbang, dan tiga kekalahan, dari 21 laga.

Reijnders mengatakan timnya punya peluang besar untuk menjadi juara kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Ia berkomitmen memberikan kontribusi terbaik agar Persib meraih prestasi tersebut.

"Tentunya, kami ingin mendapatkan gelar di musim ini," kata Reijnders, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (23/2/2026).