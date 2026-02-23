Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Blak-blakan Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persita Tangerang 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |10:27 WIB
Bojan Hodak Blak-blakan Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persita Tangerang 1-0
Bojan Hodak blak-blakan mengakui Persib Bandung susah payah kalahkan Persita Tangerang 1-0 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, blak-blakan mengakui timnya susah payah menang 1-0 atas Persita Tangerang di pekan ke-22 Super League 2025-2026. Walau begitu, ia sudah memperkirakan laga memang akan berjalan sulit.

Duel Persib Bandung vs Persita Tangerang itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 22 Februari 2026 malam WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak Andrew Jung pada menit ke-50.

1. Sangat Defensif

Persib Bandung vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persib)

Hodak menjelaskan Persita tampil sangat defensif dan terorganisir. Skema yang diterapkan tim lawan membuat Persib kesulitan untuk mencetak banyak gol.

"Saya sudah memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain,” kata Hodak, dilansir dari laman resmi Persib, Senin (23/2/2026).

“Semua pemain mereka berlari, melakukan tekel, sehingga mereka tidak kebobolan banyak gol. Mereka sangat kompak dan terorganisir secara defensif," tambah pria asal Kroasia itu.

 

