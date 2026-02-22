Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Kalah 1-2, Pesut Etam Gagal Geser Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |22:50 WIB
Hasil Dewa United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Kalah 1-2, Pesut Etam Gagal Geser Persija Jakarta
Suasana laga Dewa United vs Borneo FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

BANTEN - Borneo FC gagal memanfaatkan momentum untuk naik ke posisi kedua klasemen setelah dipaksa menyerah oleh tuan rumah Dewa United pada pekan ke-22 Super League 2025-2026. Dalam laga yang berlangsung sengit di Banten International Stadium (BIS), Minggu (22/2/2026) malam WIB, efektivitas lini depan Banten Warriors menjadi kunci kemenangan tipis 2-1 atas tim tamu.

Ini menjadi hasil pahit bagi Borneo FC. Pasalnya, mereka gagal mengudeta Persija Jakarta dari posisi kedua.

Tim asal Samarinda itu kini tertahan di peringkat ketiga dengan 46 poin, tetap terpaut satu angka dari Macan Kemayoran —julukan Persija Jakarta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United mengendalikan permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Banten Warriors itu menciptakan beberapa peluang di awal pertandingan, salah satunya lewat tendangan Taisei Marukawa pada menit ke-12 yang masih bisa diblok pertahanan Borneo FC.

Setelah melancarkan serangan demi serangan, Dewa United akhirnya sukses membuka keran golnya pada menit ke-20. Gol keunggulan tuan rumah dicetak oleh Alex Martins usai memanfaatkan umpan dari Vico Duarte.

Dewa United vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Dewa United vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Berselang lima menit, Dewa United sukses menggandakan keunggulan lewat gol yang kembali dicetak Alex Martins. Borneo FC sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 berkat gol Komang Teguh pada menit ke-31.

Pertandingan berjalan cukup sengit setelah itu dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol. Dewa United unggul 2-1 atas Borneo FC di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203078/persib_bandung_vs_persita_tangerang-3sPp_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Hokky Caraka Tiba-Tiba Jadi Kiper, Pangeran Biru Menang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203060/persib_bandung-VY6o_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203053/federico_barba-sgGJ_large.jpg
Fokus Kejar Gelar Juara: Federico Barba Kobarkan Misi Balas Dendam Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203032/rahmat_hidayat-i0Vd_large.jpg
Detik-Detik Mencekam di Laga Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya: Rahmat Hidayat Tiba-Tiba Kolaps
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/21/51/1679287/pemerintah-mulai-persiapkan-kontingen-atlet-indonesia-untuk-sea-games-2027-pfh.webp
Pemerintah Mulai Persiapkan Kontingen Atlet Indonesia untuk SEA Games 2027
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/16/persita_tangerang.jpg
Persita Tangerang Ancam Hancurkan Rekor Kandang Persib Bandung di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement