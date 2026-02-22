Hasil Dewa United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Kalah 1-2, Pesut Etam Gagal Geser Persija Jakarta

BANTEN - Borneo FC gagal memanfaatkan momentum untuk naik ke posisi kedua klasemen setelah dipaksa menyerah oleh tuan rumah Dewa United pada pekan ke-22 Super League 2025-2026. Dalam laga yang berlangsung sengit di Banten International Stadium (BIS), Minggu (22/2/2026) malam WIB, efektivitas lini depan Banten Warriors menjadi kunci kemenangan tipis 2-1 atas tim tamu.

Ini menjadi hasil pahit bagi Borneo FC. Pasalnya, mereka gagal mengudeta Persija Jakarta dari posisi kedua.

Tim asal Samarinda itu kini tertahan di peringkat ketiga dengan 46 poin, tetap terpaut satu angka dari Macan Kemayoran —julukan Persija Jakarta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United mengendalikan permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Banten Warriors itu menciptakan beberapa peluang di awal pertandingan, salah satunya lewat tendangan Taisei Marukawa pada menit ke-12 yang masih bisa diblok pertahanan Borneo FC.

Setelah melancarkan serangan demi serangan, Dewa United akhirnya sukses membuka keran golnya pada menit ke-20. Gol keunggulan tuan rumah dicetak oleh Alex Martins usai memanfaatkan umpan dari Vico Duarte.

Dewa United vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Berselang lima menit, Dewa United sukses menggandakan keunggulan lewat gol yang kembali dicetak Alex Martins. Borneo FC sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 berkat gol Komang Teguh pada menit ke-31.

Pertandingan berjalan cukup sengit setelah itu dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol. Dewa United unggul 2-1 atas Borneo FC di babak pertama.