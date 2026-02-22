Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |19:55 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
Persib Bandung siap jamu Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

LINK live streaming laga Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut diprediksi akan sangat menarik, terlebih pelatih Persita, Carlos Pena, memberikan peringatan kepada anak asuhnya bahwa kekuatan Maung Bandung saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan pertemuan pertama mereka. 

Persita Tangerang akan bertamu ke markas Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/2/2026) pukul 20.30 WIB. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim.

Pendekar Cisadane —julukan Persita Tangerang— ingin masuk ke zona lima besar klasemen. Saat ini, mereka duduk di posisi keenam dengan koleksi 35 poin, perolehan poin yang sama dengan Persebaya Surabaya yang menempati urutan kelima.

1. Waspadai Tren Positif sang Pemuncak Klasemen

Sementara, Persib Bandung kini memuncaki klasemen dengan koleksi 47 poin. Selain ingin mempertahankan takhta, Maung Bandung —julukan Persib— sedang berupaya untuk meneruskan tren positif belum terkalahkan dalam tujuh laga terakhir di Super League.

Persita Tangerang vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persita.official)
Persita Tangerang vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persita.official)

Meski begitu, Persib punya catatan buruk karena kalah dari Persita (1-2) di putaran pertama musim ini pada September 2025 lalu. Soal ini, Carlos Pena tak mau terlena. Pelatih asal Spanyol itu mengakui kekuatan Persib kini sudah berbeda dengan sebelumnya.

"Ini benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda. Momen musim ini benar-benar berbeda. Bagaimana tim-tim telah berubah, telah berkembang selama musim ini," kata Pena dalam konferensi pers menjelang pertandingan, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

"Jadi pertandingan besok, kita tahu itu akan benar-benar berbeda," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203053/federico_barba-sgGJ_large.jpg
Fokus Kejar Gelar Juara: Federico Barba Kobarkan Misi Balas Dendam Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203032/rahmat_hidayat-i0Vd_large.jpg
Detik-Detik Mencekam di Laga Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya: Rahmat Hidayat Tiba-Tiba Kolaps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203026/carlos_pena-tEeH_large.jpg
Misi Carlos Pena Permalukan Persib Bandung di GBLA: Persita Tangerang Siap Bantu Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3202973/rahna_optimistis_persib_bandung_menang_1_0_atas_persita_tangerang-7iKX_large.jpg
Bobotoh Cantik Rahma Riyan Diana Prediksi Persib Bandung Menang 1-0 atas Persita Tangerang di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/22/11/1679537/hasil-liga-inggris-manchester-city-pangkas-jarak-dari-arsenal-usai-tumbangkan-newcastle-21-tef.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester City Pangkas Jarak dari Arsenal usai Tumbangkan Newcastle 2-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/22/pemain_persijap_jepara_rahmat_hidayat_ditandu_kelu.jpg
Rahmat Hidayat Kolaps saat Persijap vs Persebaya, Begini Kondisi Terkininya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement