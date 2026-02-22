Link Live Streaming Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026, Klik di Sini!

LINK live streaming laga Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut diprediksi akan sangat menarik, terlebih pelatih Persita, Carlos Pena, memberikan peringatan kepada anak asuhnya bahwa kekuatan Maung Bandung saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan pertemuan pertama mereka.

Persita Tangerang akan bertamu ke markas Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/2/2026) pukul 20.30 WIB. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim.

Pendekar Cisadane —julukan Persita Tangerang— ingin masuk ke zona lima besar klasemen. Saat ini, mereka duduk di posisi keenam dengan koleksi 35 poin, perolehan poin yang sama dengan Persebaya Surabaya yang menempati urutan kelima.

1. Waspadai Tren Positif sang Pemuncak Klasemen

Sementara, Persib Bandung kini memuncaki klasemen dengan koleksi 47 poin. Selain ingin mempertahankan takhta, Maung Bandung —julukan Persib— sedang berupaya untuk meneruskan tren positif belum terkalahkan dalam tujuh laga terakhir di Super League.

Persita Tangerang vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persita.official)

Meski begitu, Persib punya catatan buruk karena kalah dari Persita (1-2) di putaran pertama musim ini pada September 2025 lalu. Soal ini, Carlos Pena tak mau terlena. Pelatih asal Spanyol itu mengakui kekuatan Persib kini sudah berbeda dengan sebelumnya.

"Ini benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda. Momen musim ini benar-benar berbeda. Bagaimana tim-tim telah berubah, telah berkembang selama musim ini," kata Pena dalam konferensi pers menjelang pertandingan, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

"Jadi pertandingan besok, kita tahu itu akan benar-benar berbeda," tambahnya.