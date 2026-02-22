Bobotoh Cantik Rahma Riyan Diana Prediksi Persib Bandung Menang 1-0 atas Persita Tangerang di Super League 2025-2026

BOBOTOH cantik asal Garut, Rahma Riyan Diana, menegaskan dukungannya untuk Persib Bandung yang kini mengalihkan fokus penuh ke Super League 2025-2026. Terdekat, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dijadwalkan menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/2/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Persib Bandung Tampil Bagus Lawan Ratchaburi FC

Rahma menilai, secara performa Persib Bandung sebenarnya menunjukkan kualitas terbaiknya pada leg kedua ajang AFC Champions League 2 2025-2026 saat menghadapi Ratchaburi FC. Meski akhirnya tersingkir, ia melihat ada banyak hal positif dari permainan tim kebanggaannya tersebut.

Bobotoh cantik Rahma prediksi Persib Bandung menang 1-0 atas Persita. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

“Di leg kedua kemarin sebenarnya permainan Persib sudah sangat bagus. Anak-anak mainnya ngotot, disiplin, dan kelihatan banget semangatnya,” ujar Rahma.



Namun, ia juga menyoroti kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah keputusan yang dinilai merugikan Persib Bandung.



“Memang ada banyak kejanggalan dari wasit. Mulai dari hal-hal kecil yang kalau terjadi berulang tentu berpengaruh. Bahkan terkesan wasit ini mudah sekali memberikan kartu ke pemain Persib, tapi sulit mengeluarkan kartu untuk pemain Ratchaburi,” kata Rahma.



Secara agregat, Persib Bandung harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3. Hasil tersebut membuat Maung Bandung gugur dengan selisih dua gol.



Meski demikian, Rahma meminta seluruh bobotoh untuk tetap bangga dan tidak larut dalam kekecewaan. Ia menilai perjuangan para pemain patut diapresiasi.



“Walaupun akhirnya gugur, tapi kita tetap harus bangga. Main dengan 10 orang dan tetap bisa menang 1-0 itu bukan hal mudah. Artinya mental dan kualitas tim kita sebenarnya ada,” ungkapnya.