Hasil Super League 2025-2026: Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya 3-1, Madura United Tahan Arema FC 2-2

Simak hasil Super League 2025-2026 yang digelar Sabtu (21/2/2026) malam WIB termasuk laga Madura United vs Arema FC (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

HASIL Super League 2025-2026 yang digelar Sabtu (21/2/2026) malam WIB sudah diketahui. Persijap Jepara menghajar Persebaya Surabaya 3-1 sementara Madura United sukses menahan Arema FC 2-2.

Tiga pertandingan Super League 2025-2026 dimainkan berbarengan, yakni pukul 20.30 WIB. Tiga laga itu yakni, Persijap melawan Persebaya, Madura United jumpa Arema FC, dan Persis berhadapan dengan PSBS Biak.

Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Persijap sukses mengalahkan Persebaya dengan skor 3-1. Pertemuan kedua tim itu tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah.

Tiga gol tim tuan rumah dicatatkan oleh Iker Guarrotxena (32' dan 90+12) dan Alexis Nahuel (71'). Sementara itu, gol tunggal Bajul Ijo dicatatkan oleh Bruno Moreira (90+2').

Di laga lainnya, Madura United bermain imbang 2-2 dengan Arema FC. Laga itu berlangsung Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur.

Dua gol Madura United dicatatkan oleh Junior Brandao (45+1) dan Jorge Mendonca (88'). Sementara itu, dua gol Arema dicetak lewat Dalberto (46') dan Joel Vinicius (51').