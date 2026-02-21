Shayne Pattynama Salut dengan Kedisiplinan Pemain Persija Jakarta di Bulan Puasa

Shayne Pattynama mengaku salut dengan kedisiplinan rekan-rekan setimnya di Persija Jakarta dalam menjalankan ibadah puasa (Foto: Instagram/@s.pattynama)

JAKARTA – Shayne Pattynama mengaku salut dengan kedisiplinan rekan-rekan setimnya di Persija Jakarta dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan. Ini jadi pengalaman baru buatnya.

Seperti diketahui, Super League 2025-2026 tidak berhenti di bulan puasa. Penyesuaian dilakukan dengan menggeser waktu sepak mula ke pukul 20.30 WIB.

1. Pengalaman Pertama

Bagi Shayne, ini adalah pengalaman pertamanya melewati bulan puasa di Indonesia. Ia menyoroti betapa disiplinnya pemain-pemain Persija yang berpuasa di tengah rutinitas latihan serta pertandingan.

"Ini pertama kalinya saya bermain di Indonesia. Laganya dimundurkan jadi 20:30 WIB, jadi itu berbeda," kata Shayne a dalam acara EA Sports FC Mobile Ngabuburit 2026: Ngabisin Waktu, Buru Hadiah ke Italia di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

"Saya telah berkata di wawancara sebelumnya jika saya melihat dari dekat bagaimana para pemain melakukannya saat Ramadhan. Dan, juga betapa disiplinnya mereka," tambah pemain berusia 28 tahun itu.