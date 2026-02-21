Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shayne Pattynama Salut dengan Kedisiplinan Pemain Persija Jakarta di Bulan Puasa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |21:40 WIB
Shayne Pattynama Salut dengan Kedisiplinan Pemain Persija Jakarta di Bulan Puasa
Shayne Pattynama mengaku salut dengan kedisiplinan rekan-rekan setimnya di Persija Jakarta dalam menjalankan ibadah puasa (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

JAKARTA – Shayne Pattynama mengaku salut dengan kedisiplinan rekan-rekan setimnya di Persija Jakarta dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan. Ini jadi pengalaman baru buatnya.

Seperti diketahui, Super League 2025-2026 tidak berhenti di bulan puasa. Penyesuaian dilakukan dengan menggeser waktu sepak mula ke pukul 20.30 WIB.

1. Pengalaman Pertama

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Bagi Shayne, ini adalah pengalaman pertamanya melewati bulan puasa di Indonesia. Ia menyoroti betapa disiplinnya pemain-pemain Persija yang berpuasa di tengah rutinitas latihan serta pertandingan.

"Ini pertama kalinya saya bermain di Indonesia. Laganya dimundurkan jadi 20:30 WIB, jadi itu berbeda," kata Shayne a dalam acara EA Sports FC Mobile Ngabuburit 2026: Ngabisin Waktu, Buru Hadiah ke Italia di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

"Saya telah berkata di wawancara sebelumnya jika saya melihat dari dekat bagaimana para pemain melakukannya saat Ramadhan. Dan, juga betapa disiplinnya mereka," tambah pemain berusia 28 tahun itu.

 

