Persib Bandung Fokus ke Super League 2025-2026, Bojan Hodak Ubah Pola Latihan Selama Ramadhan

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih mengubah pola latihan selama Bulan Suci Ramadhan. Apalagi, timnya kini hanya fokus menatap Super League 2025-2026.

Persib baru saja tersisih dalam AFC Champions League 2 2025-2026. Sebab, mereka takluk dari Ratchaburi FC dengan agregat 1-3 dalam babak 16 besar ajang itu.

1. Tunggu Buka Puasa

Hodak mengatakan Persib akan melakoni latihan malam hari saat pemain sudah dalam keadaan berbuka puasa. Thom Haye dan kolega akan menjalani empat laga Super League 2025-2026 sepanjang satu bulan ke depan.

“Kami hanya perlu sedikit mengubah kebiasaan menjadi latihan malam hari. Jadi selama Ramadhan mereka bisa tidur lebih lama pada pagi hari dan mereka berlatih di malam hari. Jadi mereka bisa beribadah dengan normal,” kata Hodak dilansir dari laman I.League, Sabtu (21/2//2026).

Pelatih asal Kroasia itu tak tega jika pemainnya harus melangsungkan latihan intensitas penuh ketika mereka berpuasa. Jika dipaksakan, hasilnya akan terlihat saat pertandingan nanti.

“Karena jika kami berlatih pada siang hari, intensitasnya tidak bisa penuh dan tentu saja di pertandingan itu tidak akan bagus,” jelas eks pelatih PSM Makassar itu.