Cetak Gol Debut di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar, Alaeddine Ajaraie: Berkah Ramadhan!

PENYERANG anyar Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie, mencetak gol debut saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-22 Super League 2025-2026. Gol tersebut terasa spesial dan membahagiakan untuknya karena bisa pecah telur di bulan Ramadan.

Persija Jakarta menang tipis 2-1 saat menjamu PSM Makassar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat 20 Februari 2026 malam WIB. Dua gol kemenangan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dicetak Alaeddine Ajaraie dan Maxwell Souza.

Gol Alaeddine Ajaraie di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persija)

1. Bantu Persija Jakarta Cetak Kemenangan Beruntun

Bagi Alaeddine Ajaraie, gol tersebut terasa spesial karena menjadi gol perdana untuk Persija Jakarta. Bomber asal Maroko itu sangat senang akhirnya bisa membuka keran golnya, sekaligus membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan beruntun. Pekan lalu, Persija Jakarta menang 1-0 di markas Bali United.

"Alhamdulillah untuk gol saya dan membantu tim, itu membuat saya ingin memberikan lebih banyak lagi (untuk tim), Insya Allah untuk pertandingan selanjutnya, Insya Allah," kata Alaeddine Ajaraie dalam konferensi pers usai laga.

2. Siap Bantu Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Menurut Alaeddine Ajaraie, gol ini terasa semakin istimewa karena ia mampu mencatatkannya di pertandingan pertama Super League 2025-2026 pada bulan Ramadan. Ia merasa gol di bulan puasa menjadi kebahagiaan tersendiri.