Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cetak Gol Debut di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar, Alaeddine Ajaraie: Berkah Ramadhan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |07:55 WIB
Cetak Gol Debut di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar, Alaeddine Ajaraie: Berkah Ramadhan!
Alaeddine Ajaraie (kiri) cetak gol debut di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

PENYERANG anyar Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie, mencetak gol debut saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-22 Super League 2025-2026. Gol tersebut terasa spesial dan membahagiakan untuknya karena bisa pecah telur di bulan Ramadan.

Persija Jakarta menang tipis 2-1 saat menjamu PSM Makassar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat 20 Februari 2026 malam WIB. Dua gol kemenangan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dicetak Alaeddine Ajaraie dan Maxwell Souza.

Gol Alaeddine Ajaraie di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persija)
Gol Alaeddine Ajaraie di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persija)

1. Bantu Persija Jakarta Cetak Kemenangan Beruntun

Bagi Alaeddine Ajaraie, gol tersebut terasa spesial karena menjadi gol perdana untuk Persija Jakarta. Bomber asal Maroko itu sangat senang akhirnya bisa membuka keran golnya, sekaligus membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan beruntun. Pekan lalu, Persija Jakarta menang 1-0 di markas Bali United.

"Alhamdulillah untuk gol saya dan membantu tim, itu membuat saya ingin memberikan lebih banyak lagi (untuk tim), Insya Allah untuk pertandingan selanjutnya, Insya Allah," kata Alaeddine Ajaraie dalam konferensi pers usai laga.

2. Siap Bantu Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Menurut Alaeddine Ajaraie, gol ini terasa semakin istimewa karena ia mampu mencatatkannya di pertandingan pertama Super League 2025-2026 pada bulan Ramadan. Ia merasa gol di bulan puasa menjadi kebahagiaan tersendiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202776/simak_hasil_dua_laga_super_league_2025_2026_termasuk_semen_padang_vs_malut_united_yang_berakhir_2_2-s0Zw_large.jpg
Hasil Super League 2025-2026: Semen Padang vs Malut United Berakhir 2-2, Bhayangkara FC Sikat Persik Kediri 4-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202769/persija_jakarta_menang_2_1_atas_psm_makassar_di_pekan_ke_22_super_league_2025_2026-9owK_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Macan Kemayoran Naik ke Posisi 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202758/shin_tae_yong_tak_masalah_pemain_diaspora_berkarier_di_super_league_pssi-bivl_large.jpg
Respons Shin Tae-yong Banyak Pemain Diaspora yang Merumput di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202754/laga_persija_jakarta_vs_psm_makassar_masih_1_1_di_babak_pertama-3QN2_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Skor Masih Sama Kuat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/20/51/1679089/kenali-perbandingan-susu-kambing-etawa-untuk-dukung-aktivitas-dan-olahraga-ifd.webp
Kenali Perbandingan Susu Kambing Etawa untuk Dukung Aktivitas dan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/20/erick_thohir.jpg
Respons Berkelas Erick Thohir usai Namanya Diseret dalam Skandal Naturalisasi Malaysia ke FIFA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement