Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Skor Masih Sama Kuat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |21:31 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Skor Masih Sama Kuat
Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar masih 1-1 di babak pertama (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

JAKARTA – Hasil babak pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Jakarta, Jumat (20/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persija unggul duluan lewat gol debut Alaeddine Ajaraie (30’). Namun, PSM membalas lewat gol Sheriddin Boboev (37’).

Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu cukup mendominasi permainan ketimbang tamunya, PSM. Tapi, tim tuan rumah masih cukup kesulitan menembus pertahanan lawan. 

Sementara Juku Eja justru menciptakan peluang emas pertamanya pada menit ke-15 lewat tendangan Alex Tank yang masih melenceng tipis. Persija Jakarta perlahan kembali menemukan ritme permainannya. 

Macan Kemayoran akhirnya berhasil membuka keran golnya pada menit ke-30 lewat tandukan Alaeddine usai memanfaatkan umpan Allano Lima. Tapi hanya berselang tujuh menit, PSM mampu menyamakan kedudukan berkat gol Sheriddin dengan memanfaatkan bola muntahan. 

Setelah itu, pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan. Sayangnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persija dan PSM bermain sama kuat di babak pertama dengan skor 1-1. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202705/malut_united_membidik_tiga_poin_di_markas_semen_padang_demi_mewujudkan_target_finis_empat_besar-RNZk_large.jpeg
Malut United Bidik 3 Poin di Markas Semen Padang demi Target 4 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202697/persaingan_gelar_juara_super_league_2025_2026_diakui_sangat_ketat-gzEB_large.jpeg
Manajer Persija Jakarta Akui Persaingan Juara Super League 2025-2026 Sangat Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202643/persebaya_surabaya_ingin_bangkit_saat_menghadapi_persijap_jepara_ileague-pOCe_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/51/3202638/ciro_alves_pernah_diprediksi_menjadi_pemain_terbaik_dunia_oleh_pele_cirooficial-n7HG_large.jpg
Kisah Haru Pemain Malut United Ciro Alves, Pernah Diramal Jadi Pemain Terbaik Dunia oleh Legenda Pele
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/19/51/1678819/indonesia-tuan-rumah-kejuaraan-anggar-kadet-dan-junior-asia-2026-siap-turunkan-kekuatan-penuh-dri.jpg
Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026, Siap Turunkan Kekuatan Penuh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/13/malut_united_membantai_persijap_jepara_4_0_dalam_l.jpg
Malut United Pertaruhkan Posisi Empat Besar, Waspada Ancaman Semen Padang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement