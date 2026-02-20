Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Skor Masih Sama Kuat

Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar masih 1-1 di babak pertama (Foto: Instagram/@psm_makassar)

JAKARTA – Hasil babak pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Jakarta, Jumat (20/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persija unggul duluan lewat gol debut Alaeddine Ajaraie (30’). Namun, PSM membalas lewat gol Sheriddin Boboev (37’).

Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu cukup mendominasi permainan ketimbang tamunya, PSM. Tapi, tim tuan rumah masih cukup kesulitan menembus pertahanan lawan.

Sementara Juku Eja justru menciptakan peluang emas pertamanya pada menit ke-15 lewat tendangan Alex Tank yang masih melenceng tipis. Persija Jakarta perlahan kembali menemukan ritme permainannya.

Macan Kemayoran akhirnya berhasil membuka keran golnya pada menit ke-30 lewat tandukan Alaeddine usai memanfaatkan umpan Allano Lima. Tapi hanya berselang tujuh menit, PSM mampu menyamakan kedudukan berkat gol Sheriddin dengan memanfaatkan bola muntahan.

Setelah itu, pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan. Sayangnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persija dan PSM bermain sama kuat di babak pertama dengan skor 1-1.