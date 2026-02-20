Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manajer Persija Jakarta Akui Persaingan Juara Super League 2025-2026 Sangat Ketat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |16:27 WIB
Manajer Persija Jakarta Akui Persaingan Juara Super League 2025-2026 Sangat Ketat
Persaingan gelar juara Super League 2025-2026 diakui sangat ketat (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MANAJER Tim Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, mengakui persaingan juara di Super League 2025-2026 sungguh ketat. Sebab, tim-tim yang ada di jalur perburuan titel punya skuad berkualitas.

Persija masih dalam jalur perebutan gelar juara karena menempati posisi ketiga dengan 44 poin dari 22 laga. Posisi kedua ditempati Borneo FC dengan 46 poin, sedangkan Persib Bandung di puncak klasemen dengan 47 poin, yang sama-sama baru bermain 21 kali.

1. Levelnya Merata

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Ardhi mengatakan Super League 2025-2026 memang semakin kompetitif. Hal itu pun menandakan kualitas kompetisi yang mengalami peningkatan.

"Kalau kekuatan tim di Super League saat ini, hampir sama ya semuanya (merata)," kata Ardhi dilansir dari YouTube Persija TV, Jumat (20/2/2026).

Pria berusia 59 tahun itu mengatakan, Persija harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk setiap laga dan memandang remeh lawan. Hal itu tentunya agar mereka tidak terlempar dalam persaingan perebutan gelar juara.

"Cuma itu tadi, siapa yang paling siap, dia yang akan menang. Itu saja. Harus menyiapkan diri lebih daripada yang lain,” tegas Ardhi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202643/persebaya_surabaya_ingin_bangkit_saat_menghadapi_persijap_jepara_ileague-pOCe_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/51/3202638/ciro_alves_pernah_diprediksi_menjadi_pemain_terbaik_dunia_oleh_pele_cirooficial-n7HG_large.jpg
Kisah Haru Pemain Malut United Ciro Alves, Pernah Diramal Jadi Pemain Terbaik Dunia oleh Legenda Pele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202628/link_live_streaming_persija_jakarta_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026_persija-iU7I_large.jpg
Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202617/tomas_trucha_tak_mau_psm_makassar_kehilangan_poin_melawan_persija_jakarta_okezone-lHXb_large.jpg
Meski Hancur Lebur, PSM Makassar Ogah Kalah dari Persija Jakarta di Super League 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/20/50/1678985/jadwal-comeback-anthony-joshua-tahun-ini-lawan-tyson-fury-cmv.webp
Jadwal Comeback Anthony Joshua, Tahun Ini Lawan Tyson Fury?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/20/red_star_belgrade_membungkam_tuan_rumah_lille_0_1.jpg
Hasil Liga Europa: Calvin Verdonk Cadangan, Lille Dibungkam Red Star Belgrade
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement