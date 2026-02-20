Manajer Persija Jakarta Akui Persaingan Juara Super League 2025-2026 Sangat Ketat

MANAJER Tim Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, mengakui persaingan juara di Super League 2025-2026 sungguh ketat. Sebab, tim-tim yang ada di jalur perburuan titel punya skuad berkualitas.

Persija masih dalam jalur perebutan gelar juara karena menempati posisi ketiga dengan 44 poin dari 22 laga. Posisi kedua ditempati Borneo FC dengan 46 poin, sedangkan Persib Bandung di puncak klasemen dengan 47 poin, yang sama-sama baru bermain 21 kali.

1. Levelnya Merata

Ardhi mengatakan Super League 2025-2026 memang semakin kompetitif. Hal itu pun menandakan kualitas kompetisi yang mengalami peningkatan.

"Kalau kekuatan tim di Super League saat ini, hampir sama ya semuanya (merata)," kata Ardhi dilansir dari YouTube Persija TV, Jumat (20/2/2026).

Pria berusia 59 tahun itu mengatakan, Persija harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk setiap laga dan memandang remeh lawan. Hal itu tentunya agar mereka tidak terlempar dalam persaingan perebutan gelar juara.

"Cuma itu tadi, siapa yang paling siap, dia yang akan menang. Itu saja. Harus menyiapkan diri lebih daripada yang lain,” tegas Ardhi.