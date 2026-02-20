Jadwal Siaran Langsung Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026

JADWAL siaran langsung Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di pekan ke-22 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Persebaya Surabaya menargetkan kemenangan saat melawan Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-22 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu 21 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Raihan tiga poin itu akan menjadi tanda kebangkitan skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Pekan lalu, Persebaya Surabaya menelan kekalahan 1-2 dari Bhayangkara FC. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

1. Persebaya Surabaya Tetap Solid

Bhayangkara FC menang 2-1 atas Persebaya Surabaya.

Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera menegaskan kondisi timnya tetap solid meski beberapa pemain harus menepi karena cedera. Ia mengatakan Persebaya akan berusaha tampil apik untuk memboyong 3 poin

“Kami tahu ada beberapa pemain yang absen karena cedera. Tapi, semua pemain ingin membuktikan kesempatan ini dengan meraih tiga poin di Jepara,” kata Francisco Rivera, Okezone mengutip dari laman i.league, Jumat (20/2/2026).

2. Rekor Buruk Persijap Jepara di Kandang

Secara statistik, Persijap Jepara hanya meraih tiga kemenangan kandang musim ini. Akan tetapi, Rivera menolak menjadikannya tolok ukur kekuatan lawan.

“Persijap adalah tim yang sulit dikalahkan di kandang. Kami tahu mereka ada di papan bawah. Meski begitu, kami akan bekerja keras untuk meraih tiga poin,” ucap pemain berpaspor Meksiko ini.