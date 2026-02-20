Tersandung Kasus Dugaan Penganiayaan, Ricky Pratama Absen di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar

PELATIH PSM Makassar Tomas Trucha menyatakan Ricky Pratama tidak diboyong ke Jakarta. Ricky Pratama tidak disertakan berdasarkan kebutuhan skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar

PSM Makassar akan melawan Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-22 Super League 2025-2026. Laga itu itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026 pukul 20.30 WIB.

Ricky Pratama saat membela Timnas Indonesia U-19 pada 2021. (Foto: Instagram/@rickypratama015)

Tomas Trucha membawa 21 pemain ke Jakarta setelah memantau kondisi personel. Berdasarkan pertimbangan itu membuat Ricky Pratama harus ditinggal di Makassar.

"Kami punya 32 pemain di dalam skuad. Saat saya memilih pemain yang akan berangkat, saya selalu memilih 21 pemain," kata Tomas Trucha dalam konferensi pers jelang laga.

"Tentu saja pada saat saya memilih, saya akan memilih pemain yang siap untuk pertandingan. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda, Ricky tidak ada dalam tim sekarang," sambung juru taktik asal Republik Ceko ini.

1. Tomas Trucha Tahu Kasus yang Menimpa Ricky Pratama

Pelatih 52 tahun itu tidak menampik mengetahui persoalan yang sedang dialami Ricky Pratama. Akan tetapi, ia tidak bisa berbicara banyak terkait hal itu.