2 Kiper asal Belanda yang Berkarier di Liga Indonesia, Nomor 1 Pernah Cetak Gol!

Berikut dua kiper asal Belanda yang berkarier di Liga Indonesia termasuk Sonny Stevens (Foto: Instagram/@sonnystevens20)

BERIKUT dua kiper asal Belanda yang berkarier di Liga Indonesia. Salah satunya pernah mencetak gol ke gawang lawan.

Kabar ketertarikan Persib Bandung terhadap Ronald Koeman Jr langsung ramai di media sosial. Apalagi, kiper berpaspor Belanda itu akan habis kontrak di Telstar SC pada 30 Juni 2026.

Hadirnya Koeman Jr tentu akan menambah daftar kiper asal Belanda yang pernah berkarier di Liga Indonesia. Saat ini saja atau di Super League 2025-2026, sudah ada dua orang Londo.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Sonny Stevens

Sosok satu ini mencatat sejarah sebagai kiper asal Belanda pertama di Liga Indonesia. Stevens bergabung ke Dewa United pada Juli 2023 seturut kedatangan pelatih Jan Olde Riekerink.

Hingga kini, kiper berusia 33 tahun itu telah tampil sebanyak 91 kali buat Dewa United sejak Liga 1 2023-2024. Stevens mencatat 27 kali cleansheet dan kemasukan 110 kali.

Yang menarik, eks SC Cambuur itu ternyata pernah mencetak satu gol ke gawang PSIS Semarang di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Stevens akan terus jadi andalan Dewa United karena punya kontrak hingga Juni 2027.