Shayne Pattynama Takjub Lihat Totalitas Jakmania, Tak Sabar Perkuat Persija Jakarta di JIS!

PEMAIN Persija Jakarta Shayne Pattynama menyatakan takjub dengan dengan totalitas suporter timnya, The Jakmania, dalam memberikan dukungan. Dukungan suporter memang mampu membakar semangat para pemain.

Dukungan The Jakmania untuk Persija Jakarta tidak hanya di laga kandang, tetapi juga tandang. Terbaru, The Jakmania hadir saat skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan 1-0 atas Bali United dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB.

1. Shayne Pattynama Kagum dengan Dukungan The Jakmania

Shayne Pattynama takjub ribuan The Jakmania hadir langsung di kandang Bali United. Dukungan dari pemain ke-12 itu membuat skuad asuhan Mauricio Souza Souza meraih hasil maksimal.

Shayne Pattynama siap bersinar bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

"Itu tidak mengejutkan karena mereka The Jakmania. The Jakmania selalu, seperti yang saya katakan sebelumnya, dukungan mereka selalu mengagumkan," kata Shayne Pattynama di Jakarta.

"Jadi, di mana pun kami berpergian, akan banyak The Jakmania yang datang. Anda merasa bahwa Anda bermain tandang, tapi rasanya seperti kandang karena banyak sekali fans kami," tambahnya.

2. Ingin Antar Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Shayne Pattynama mengatakan Persija Jakarta beruntung memiliki basis pendukung yang besar. Terpenting, saat ini Persija Jakarta terus berjuang agar tidak terlempar dalam persaingan gelar juara Super League 2025-2026.