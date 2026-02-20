Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shayne Pattynama Takjub Lihat Totalitas Jakmania, Tak Sabar Perkuat Persija Jakarta di JIS!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |02:05 WIB
Shayne Pattynama Takjub Lihat Totalitas Jakmania, Tak Sabar Perkuat Persija Jakarta di JIS!
Puji The Jakmania, Shayne Pattynama tak sabar main di JIS. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

PEMAIN Persija Jakarta Shayne Pattynama menyatakan takjub dengan dengan totalitas suporter timnya, The Jakmania, dalam memberikan dukungan. Dukungan suporter memang mampu membakar semangat para pemain.

Dukungan The Jakmania untuk Persija Jakarta tidak hanya di laga kandang, tetapi juga tandang. Terbaru, The Jakmania hadir saat skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan 1-0 atas Bali United dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB.

1. Shayne Pattynama Kagum dengan Dukungan The Jakmania

Shayne Pattynama takjub ribuan The Jakmania hadir langsung di kandang Bali United. Dukungan dari pemain ke-12 itu membuat skuad asuhan Mauricio Souza Souza meraih hasil maksimal.

Shayne Pattynama siap bersinar bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
Shayne Pattynama siap bersinar bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

"Itu tidak mengejutkan karena mereka The Jakmania. The Jakmania selalu, seperti yang saya katakan sebelumnya, dukungan mereka selalu mengagumkan," kata Shayne Pattynama di Jakarta.

"Jadi, di mana pun kami berpergian, akan banyak The Jakmania yang datang. Anda merasa bahwa Anda bermain tandang, tapi rasanya seperti kandang karena banyak sekali fans kami," tambahnya.

2. Ingin Antar Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Shayne Pattynama mengatakan Persija Jakarta beruntung memiliki basis pendukung yang besar. Terpenting, saat ini Persija Jakarta terus berjuang agar tidak terlempar dalam persaingan gelar juara Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202417/mauro_zijlstra_debut_di_laga_bali_united_vs_persija_jakarta_maurozijlstra-CHns_large.jpg
Shayne Pattynama Bicara Proses Adaptasi sang Rekan Anyar di Persija Jakarta Mauro Zijlstra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202559/mauricio_souza-pngW_large.jpg
Mauricio Souza Tegaskan Persija Jakarta Siap Amankan Tiga Poin Kontra PSM Makassar di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202535/maxwell_souza-KU8V_large.jpg
Efek Magis JIS: Maxwell Souza Ambisius Bawa Persija Jakarta Tumbangkan PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202516/persebaya_surabaya-7Hd9_large.jpg
Pantang Kendur di Bulan Ramadhan: Persebaya Surabaya Terus Matangkan Persiapan Jelang Lawan Persijap Jepara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/19/50/1678673/naoya-inoue-sabet-boxer-of-the-year-untuk-ke9-kali-tantang-nakatani-di-2026-kof.webp
Naoya Inoue Sabet Boxer of the Year untuk Ke-9 Kali, Tantang Nakatani di 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/06/24/Benitez_1.jpg
Rafael Benitez Terancam Dipecat Panathinaikos, Mantan Pemain Liverpool Jadi Pengganti?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement