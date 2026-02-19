Pantang Kendur di Bulan Ramadhan: Persebaya Surabaya Terus Matangkan Persiapan Jelang Lawan Persijap Jepara

SURABAYA - Ibadah puasa di bulan suci Ramadhan dipastikan tidak akan menyurutkan ambisi Persebaya Surabaya untuk melakukan evaluasi besar-besaran demi memperbaiki posisi di klasemen Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Bajul Ijo ini bertekad menjadikan momentum bulan suci sebagai ajang berbenah diri agar segera kembali ke jalur kemenangan dan bangkit dari tren negatif.

Tekanan untuk berbenah ini muncul setelah Persebaya menelan kekalahan tipis 1-2 dari Bhayangkara FC pada pekan lalu. Hasil mengecewakan di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ada celah yang harus segera ditambal oleh tim pelatih.

Kiper andalan Persebaya, Andhika Ramadhani, menegaskan bahwa seluruh pemain siap menjalankan program latihan khusus yang telah disusun tim pelatih selama bulan Ramadhan. Fokus utama mereka saat ini adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan mencolok yang terlihat pada pertandingan sebelumnya.

1. Adaptasi Intensitas Latihan Selama Ramadhan

"Kami mengikuti arahan pelatih saja. Kalau di bulan biasa mungkin intensitas latihan lebih tinggi dibanding bulan Ramadhan," ucap Andhika Ramadhani dilansir dari laman i.League, Kamis (19/2/2026).

Persebaya Surabaya vs Dewa United. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

"Di bulan puasa juga tidak memungkinkan latihan dengan intensitas tinggi, kecuali kalau latihan malam seperti tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.

Penjaga gawang asli Surabaya itu menjelaskan bahwa berlatih dalam kondisi berpuasa bukanlah pengalaman baru bagi para pemain lokal. Karena itu, ia menjamin rekan-rekannya tetap bisa menikmati setiap menu latihan yang diberikan tanpa merasa terbebani secara fisik.