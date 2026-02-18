Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Jamu PSM Makassar, Allano Lima: Kami Harus Cetak Poin!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |23:22 WIB
Persija Jakarta Jamu PSM Makassar, Allano Lima: Kami Harus Cetak Poin!
Allano Lima sadar setiap pertandingan yang dilakoni Persija Jakarta sangat penting, termasuk saat menjamu PSM Makassar (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Sayap serang Persija Jakarta, Allano Lima, optimistis menatap laga pekan ke-22 Super League 2025-2026 kontra PSM Makassar. Bermain di kandang sendiri, timnya harus mampu mencetak tiga poin.

Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar itu akan tersaji di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Jakarta, Jumat 20 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Laga ini sekaligus menandai kembalinya Macan Kemayoran ke rumah sesungguhnya. 

1. Penuh Percaya Diri

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Allano menatap laga tersebut dengan penuh percaya diri karena mereka akan tampil di hadapan ribuan Jakmania. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan laga kandang melawan PSM menjadi momen penting bagi timnya.

“Kami sangat percaya diri. Kami tahu bermain di rumah sendiri, kami harus mencetak poin,” ujar Allano kepada wartawan termasuk Okezone, Rabu (18/2/2026). 

“Kami tahu untuk meraih tujuan besar kami musim ini, yaitu menjadi juara, kami harus tahu cara bermain di rumah sendiri menghadapi lawan-lawan kami,” sambung pria berusia 30 tahun itu.

 

