Minim Menit Bermain di Persija Jakarta karena Dony Tri Pamungkas? Shayne Pattynama: Dia Pemain Bagus!

JAKARTA – Shayne Pattynama tidak risau meski masih minim menit bermain di Persija Jakarta. Ia malah memuji pesaingnya, Dony Tri Pamungkas, sebagai pemain yang bagus.

Shayne merupakan salah satu rekrutan anyar Macan Kemayoran di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak jangka panjang dengan durasi 2,5 tahun.

1. Kalah Saing

Meski demikian, Shayne baru mencatatkan dua penampilan bersama Persija, yakni saat melawan Persita Tangerang dan Bali United. Dalam dua laga tersebut, pemain 27 tahun itu selalu tampil sebagai pemain pengganti dengan total hanya 19 menit waktu bermain.

Shayne bisa dibilang kalah bersaing dengan Dony Tri yang lebih sering dipercaya pelatih Mauricio Souza di posisi bek kiri. Di satu sisi, pemain berusia 21 tahun itu juga menguntungkan tim karena dapat mengisi kuota pemain U-23 dalam starting line-up.

2. Tanggapan Bijak

Shayne menanggapi persaingannya dengan Dony Tri secara bijak. Eks pemain Buriram United itu justru menilai situasi tersebut sangat bagus karena melecut semangatnya untuk membuktikan diri demi merebut tempat utama di Persija.

“Itu bagus, selalu bagus untuk memiliki pemain yang hebat di posisi Anda. Sehingga, itu membuat anda lapar dan bersiap juga. Dony (Tri Pamungkas) adalah pemain yang sangat bagus, dengan talenta yang hebat,” kata Shayne kepada wartawan termasuk Okezone, Rabu (18/2/2026).