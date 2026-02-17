Marcos Santos Bongkar Kunci Sukses Arema FC Cetak 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026

Arema FC selalu menang dalam tiga laga terkini Super League 2025-2026. (Foto: Laman resmi Arema FC)

AREMA FC mencetak tiga kemenangan beruntun di Super League 2025-2026. Pelatih Arema FC Marcos Santos menilai pencapaian ini tercipta berkat performa yang solid.

Terbaru, Skuad Singo Edan -julukan Arema FC- menang 3-0 atas Semen Padang. Laga itu berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada Minggu 15 Februari 2026 sore WIB.

"Saya melihat semuanya berjalan sesuai rencana, taktik kami berjalan dan pemain bekerja keras sehingga bisa tampil solid. Pada akhirnya kami bisa meraih tiga poin," ujar pelatih asal Brasil tersebut.

1. Arema FC Kehadiran 8 Pemain Baru

Ia menyoroti perkembangan tim yang mulai padu meski dihuni delapan pemain baru. Kondisi ini menjadi angin segar untuk Arema FC di putaran kedua.

"Saya senang pemain bermain bagus, bekerja keras, dan juga pemain datang baru dari Borneo FC, Persija, dan tim juga mulai padu," ucapnya.

"Tiga pertandingan tidak kebobolan, pemain bermain luar biasa hari ini, saya akui tim lebih kompak dan bisa menang hari ini," tambahnya.