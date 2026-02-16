Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Comeback Fantastis, Pendekar Cisadane Menang 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |17:53 WIB
Hasil Persita Tangerang vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Comeback Fantastis, Pendekar Cisadane Menang 2-1
Suasana laga Persita Tangerang vs PSBS Biak di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

TANGERANG Persita Tangerang sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan PSBS Biak dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Pertandingan sengit antara kedua tim tersebut tersaji di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2/2026) sore WIB.

Persita sejatinya tertinggal terlebih dahulu gara-gara gol pemain PSBS, Ruyery Blanco di menit 45+1’. Beruntung di babak kedua tim tuan rumah bangkit dan mencetak dua gol kemenangan via Rayco Rodriguez (69’) dan Ahmad Hardianto (70’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita berusaha langsung menekan pertahanan PSBS Biak pada awal babak pertama. Namun, PSBS cukup solid dalam upaya menghalau serangan yang datang.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Pendekar Cisadane—julukan Persita—dan PSBS sudah menciptakan peluang. Namun, mereka belum mampu mencetak gol dalam laga itu.

PSBS Biak mampu unggul lebih dahulu atas Persita Tangerang pada menit ke-45+1. Kepastian itu didapat setelah Ruyery Blanco mencatatkan namanya di papan skor dengan memaksimalkan umpan Lucas Morais.

Persita Tangerang vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persita.official)
Persita Tangerang vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persita.official)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Persita tertinggal dari PSBS dengan skor 0-1.

Babak Kedua

Persita langsung bermain agresif sejak awal babak kedua. Pola permainan itu mereka lakukan agar segera dapat menyamakan kedudukan karena masih tertinggal 0-1 dari PSBS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/49/3201902/shayne_pattynama_masih_minim_menit_bermain_di_persija_jakarta-Nrb6_large.jpg
Ricky Nelson Bicara Penyebab Shayne Pattynama Minim Menit Bermain dan Nilai Debut Mauro Zijlstra di Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/49/3201852/ricky_nelson_merasa_puas_persija_jakarta_menang_1_0_atas_bali_united_di_kandang_lawan-mgpO_large.jpg
Persija Jakarta Menang 1-0 atas Bali United, Ricky Nelson: Sesuai Rencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/49/3201812/bali_united_vs_persija_jakarta-mudi_large.jpg
Hasil Bali United vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Menang 1-0, Gustavo Almeida Jadi Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/49/3201800/gustavo_almeida_di_laga_bali_united_vs_persija_jakarta-SlGC_large.jpg
Hasil Bali United vs Persija Jakarta di Babak Pertama: Gustavo Almeida Cetak Gol Cepat, Macan Kemayoran Unggul 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/15/11/1677477/persaingan-ketat-warnai-final-milklife-soccer-challenge-seri-2-di-jakarta-dan-solo-ini-daftar-juaranya-hvl.webp
Persaingan Ketat Warnai Final MilkLife Soccer Challenge Seri 2 di Jakarta dan Solo, Ini Daftar Juaranya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/bek_persib_bandung_frans_putros.jpg
Frans Putros Janjikan Comeback Gila di GBLA! Ratchaburi FC Siaga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement