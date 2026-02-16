Hasil Persita Tangerang vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Comeback Fantastis, Pendekar Cisadane Menang 2-1

TANGERANG – Persita Tangerang sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan PSBS Biak dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Pertandingan sengit antara kedua tim tersebut tersaji di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2/2026) sore WIB.

Persita sejatinya tertinggal terlebih dahulu gara-gara gol pemain PSBS, Ruyery Blanco di menit 45+1’. Beruntung di babak kedua tim tuan rumah bangkit dan mencetak dua gol kemenangan via Rayco Rodriguez (69’) dan Ahmad Hardianto (70’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita berusaha langsung menekan pertahanan PSBS Biak pada awal babak pertama. Namun, PSBS cukup solid dalam upaya menghalau serangan yang datang.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Pendekar Cisadane—julukan Persita—dan PSBS sudah menciptakan peluang. Namun, mereka belum mampu mencetak gol dalam laga itu.

PSBS Biak mampu unggul lebih dahulu atas Persita Tangerang pada menit ke-45+1. Kepastian itu didapat setelah Ruyery Blanco mencatatkan namanya di papan skor dengan memaksimalkan umpan Lucas Morais.

Persita Tangerang vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persita.official)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Persita tertinggal dari PSBS dengan skor 0-1.

Babak Kedua

Persita langsung bermain agresif sejak awal babak kedua. Pola permainan itu mereka lakukan agar segera dapat menyamakan kedudukan karena masih tertinggal 0-1 dari PSBS.