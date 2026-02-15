Hasil Arema FC vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Joel Vinicius Menggila, Singo Edan Menang 3-0

MALANG - Arema FC tampil perkasa saat menjamu Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-21 Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Singo Edan tersebut sukses mengamankan poin penuh setelah menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor telak 3-0 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (15/2/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC tampil agresif sejak awal pertandingan paruh pertama. Tim berjuluk Singo Edan itu melancarkan serangan masif dari berbagai sisi.

Arema FC vs Semen Padang

Namun, Semen Padang bermain solid sepanjang awal babak pertama. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- sesekali melancarkan serangan balik cepat.

Pada menit ke-29, Arema FC akhirnya berhasil membuka keunggulan. Adalah Joel Vinicius (29') yang berhasil memanfaatkan umpan manis dari Gustavo Franca.

Semen Padang berupaya membalas hingga penghujung laga paruh pertama. Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan selesai.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Semen Padang mencoba main lebih berani. Kabau Sirah mencoba memaksimalkan permainan dari sisi sayap melalui Firman Juliansyah dan Kasim Botan.