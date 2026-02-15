Ultimatum Gustavo Almeida kepada Penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra yang Gabung Persija Jakarta

PENYERANG Gustavo Almeida menyambut baik kehadiran Mauro Zijlstra ke dalam skuad Persija Jakarta. Ia juga mengirimkan pesan peringatan kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut.

Sebagaimana diketahui, Mauro Zijlstra menjadi penyerang terbaru Persija Jakarta. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu direkrut dengan status permanen dari klub Belanda, FC Volendam.

Mauro Zijlstra diharapkan cepat beradaptasi dengan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

Pemain 21 tahun itu diharapkan dapat menambah daya gedor Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di lini depan. Di satu sisi, kehadiran Mauro Zijlstra sekaligus membuat lini serang Persija Jakarta kian sesak.

1. Persija Jakarta Punya Banyak Penyerang

Persija Jakarta saat ini memiliki empat penyerang. Tiga nama selain Mauro Zijlstra, yakni Gustavo Almeida, Eksel Runtukahu, dan Aladdine Ajaraie. Nama terakhir juga merupakan rekrutan baru Macan Kemayoran di bursa transfer paruh musim ini.

Sebagai penyerang senior Persija Jakarta, Gustavo Almeida justru mengaku senang alih-alih risau dengan kehadiran dua rekrutan anyar mereka. Pemain asal Brasil itu menyebut kehadiran Mauro Zijlstra dan Aladdine sangat bagus untuk Macan Kemayoran.

"Itu bagus, sudah saya katakan tentang itu. Klub dan juga tim telah berjuang keras hingga penghujung putaran pertama hingga sekarang," kata Gustavo Almeida.