3 Pemain Termahal dengan Karier Tersingkat di Persib Bandung, Nomor 1 Pemain Naturalisasi Indonesia!

TIGA pemain termahal dengan karier tersingkat di Persib Bandung menarik diulas. Salah satunya merupakan pemain naturalisasi Indonesia.

Persib Bandung kerap melakukan transfer pemain fantastis setiap musimnya. Musim ini, mereka secara mengejutkan datangkan eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG), yakni Layvin Kurzawa. Diketahui, dia pernah bermain bersama Kylian Mbappe.

Jauh sebelum Kurzawa, beberapa pemain mahal pernah direkrut Persib. Namun sayang, nama tenar mereka tak menjamin kariernya berjalan mulus di klub berjuluk Maung Bandung itu. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Termahal dengan Karier Tersingkat di Persib Bandung:

1. Sergio Van Dijk

Salah satu pemain termahal dengan karier tersingkat di Persib Bandung adalah Sergio Van Dijk. Dia merupakan pemain keturunan yang telah menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Van Dijk dinaturalisasi pada 2013. Pada tahun yang sama, Van Dijk bergabung ke Persib. Dia didatangkan dengan harga tinggi dari klub kasta tertinggi Liga Australia, Adelaide United. Persib perlu merogoh kocok mencapai Rp5,4 miliar untuk merekrutnya.

Bukan hanya biaya transfer yang besar, gaji sang pemain juga begitu tinggi. Persib harus mengeluarkan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk membayar gaji Van Dijk selama semusim.

Namun, biaya besar yang dikeluarkan tak menjamin kariernya berjalan panjang. Dia hanya bertahan hingga akhir musim 2013. Van Dijk total bisa mencetak 21 gol. Musim berikutnya, Van Dijk gabung klub Iran, Sepahan FC.