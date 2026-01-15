Rizky Ridho Rasakan Suasana Baru di 2026, Bakal Bantu Tingkatkan Performa

Rizky Ridho merasakan suasana baru di 2026 dan yakin bakal bantu tingkatkan performa di lapangan (Foto: Dok. Pribadi)

RIZKY Ridho merasakan suasana baru di 2026. Bek Persija Jakarta itu yakin hal ini dapat membantunya meningkatkan performa.

Ridho mengakhiri 2025 dengan cukup manis. Selain membawa Persija ke papan atas Super League 2025-2026, namanya juga sempat masuk daftar nominasi FIFA Puskas Award.

1. Suasana Baru

Memasuki 2026, Ridho bakal merasakan suasana baru. Ia memilih berganti sponsor pribadi terutama untuk sepatu sepakbola ke ASICS.

Ridho tidak sendiri. Jenama asal Jepang itu turut menggandeng Ryo Matsumura serta Nova Arianto sebagai duta dalam acara peluncuran yang digelar di Jakarta.

Dipilihnya ketiga sosok itu bukan tanpa alasan. Ridho merupakan perwakilan dari pemain berlabel tim nasional yang masih aktif. Lalu, Matsumura dikenal dengan karakter permainan modern. Nova sendiri sedang merintis karier sebagai pelatih.

"Tentunya kalau dari saya sendiri sepatu sangat penting karena bisa menunjang performa, sudah saya coba, dua-duanya nyaman dengan kaki. Saya yakin kerjasama ini membantu performa saya di lapangan," kata Ridho.

"Sepakbola adalah olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Melalui peluncuran ASICS Football, kami menegaskan komitmen dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan sepakbola Indonesia melalui pengembangan berbasis sport science," sambung President Director of ASICS Indonesia, Yuya Sugiyama.