Persija Kalah 0-1 dari Persib Bandung, Rizky Ridho: Kami Tunggu di Jakarta

Rizky Ridho tak mau berkomentar banyak usai kekalahan Persija Jakarta 0-1 dari Persib Bandung di pekan ke-17 Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

BANDUNG – Rizky Ridho tak mau berkomentar banyak usai kekalahan Persija Jakarta 0-1 dari Persib Bandung di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Ia hanya menanti kedatangan Pangeran Biru di Kota Jakarta.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol Beckham Putra di menit kelima.

1. Hasil Pahit

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Dalam laga tersebut, Persija harus bermain dengan 10 pemain setelah Bruno Tubarao diganjar kartu merah pada menit ke-53. Meski kalah jumlah pemain, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu tetap tampil menyerang. Tapi sayang, upaya mereka belum berbuah manis.

Tentu ini menjadi hasil yang pahit bagi Persija. Mereka belum pernah memetik kemenangan melawan Persib dalam lima pertemuan terakhir.

Raut wajah Ridho seusai laga tampak tidak puas. Meski demikian, pemain berlabel Timnas Indonesia itu tetap menyampaikan selamat kepada Persib yang berhasil memenangkan laga klasik tersebut.

“Saya mau mengucapkan selamat kepada Persib Bandung meraih tiga poin,” kata Ridho dalam konferensi pers usai laga, Minggu (11/1/2026).