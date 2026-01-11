Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Maung Bandung Juara Paruh Musim!

Persib Bandung menang 1-0 atas Persija Jakarta sehingga menjadi juara paruh musim Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol dicetak oleh Beckham Putra di menit kelima. Persija gagal memanfaatkan sejumlah kans bagus untuk menyamakan kedudukan. Alhasil, tuan rumah jadi juara paruh musim Super League 2025-2026.

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel berjalan lambat di menit-menit awal. Serangan lebih banyak patah karena kedua kesebelasan coba meraba-raba lebih dulu. Namun, Persib bisa mencetak gol di menit kelima.

Umpan Berguinho dari sisi kanan gagal dibuang dengan baik oleh lini pertahanan Persija. Beckham mencocor bola liar untuk membawa timnya memimpin.

Tertinggal, Persija coba mengembangkan permainan. Namun, tim tamu kesulitan mengkreasi peluang berbahaya lantaran solidnya pertahanan Persib.

Peluang emas didapat oleh Maxwell Souza di menit ke-38 yang berdiri bebas. Sayangnya, tembakan datarnya dihalau Teja Paku Alam dengan kakinya.

Tendangan keras Alano di menit ke-43 mampu kembali dihalau Teja. Bola muntah sayangnya gagal dimanfaatkan Eksel Runtukahu yang terpleset. Alhasil, skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Usai turun minum, Persija berusaha mengambil kendali permainan. Namun, perubahan momentum terjadi di menit ke-54. Kartu merah diberikan wasit kepada Bruno Tubarao karena menginjak Beckham.