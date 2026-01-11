Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Maung Bandung Juara Paruh Musim!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |17:29 WIB
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Maung Bandung Juara Paruh Musim!
Persib Bandung menang 1-0 atas Persija Jakarta sehingga menjadi juara paruh musim Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol dicetak oleh Beckham Putra di menit kelima. Persija gagal memanfaatkan sejumlah kans bagus untuk menyamakan kedudukan. Alhasil, tuan rumah jadi juara paruh musim Super League 2025-2026.

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel berjalan lambat di menit-menit awal. Serangan lebih banyak patah karena kedua kesebelasan coba meraba-raba lebih dulu. Namun, Persib bisa mencetak gol di menit kelima.

Umpan Berguinho dari sisi kanan gagal dibuang dengan baik oleh lini pertahanan Persija. Beckham mencocor bola liar untuk membawa timnya memimpin.

Tertinggal, Persija coba mengembangkan permainan. Namun, tim tamu kesulitan mengkreasi peluang berbahaya lantaran solidnya pertahanan Persib.

Peluang emas didapat oleh Maxwell Souza di menit ke-38 yang berdiri bebas. Sayangnya, tembakan datarnya dihalau Teja Paku Alam dengan kakinya.

Tendangan keras Alano di menit ke-43 mampu kembali dihalau Teja. Bola muntah sayangnya gagal dimanfaatkan Eksel Runtukahu yang terpleset. Alhasil, skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Usai turun minum, Persija berusaha mengambil kendali permainan. Namun, perubahan momentum terjadi di menit ke-54. Kartu merah diberikan wasit kepada Bruno Tubarao karena menginjak Beckham.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194781/bruno_tubarao_dikartu_merah_sehingga_persija_jakarta_bermain_10_orang_melawan_persib_bandung-E7SG_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Bruno Tubarao Kartu Merah, Macan Kemayoran Tinggal 10 Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194775/persib_bandung_unggul_1_0_atas_persija_jakarta_di_babak_pertama-WYQ5_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Maung Bandung Memimpin 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194771/beckham_putra_membawa_persib_bandung_memimpin_1_0_atas_persija_jakarta_di_menit_kelima-U9ul_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Beckham Putra Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194761/persija_jakarta_naik_rantis_barracuda_untuk_tembus_markas_persib_bandung-ikU7_large.jpg
Laga Penentu Juara Paruh Musim: Persija Jakarta Tembus Barikade Markas Persib Bandung dengan Rantis Barracuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/11/11/1664975/john-herdman-tiba-di-jakarta-siap-bawa-timnas-indonesia-terbang-mendunia-kcc.webp
John Herdman Tiba di Jakarta, Siap Bawa Timnas Indonesia Terbang Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cedera Otot, Dipastikan Absen di Piala Prancis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement