HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Dewa United di Super Leaguet 2025-2026: Berakhir 1-1, Macan Kemayoran Gagal Dekati Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |22:45 WIB
Momen Maxwell Souza gagal penalti di laga Persija Jakarta vs Dewa United. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Persija Jakarta gagal mengamankan poin penuh setelah ditahan 1-1 oleh Dewa United pada pekan ke-25 Super League 2025-2026. Hasil ini membuat Macan Kemayoran tertahan di posisi ketiga klasemen, padahal jika menang atas tim tamu, potensi Persija untuk mendekati Persib Bandung di puncak.

Ya, hasil imbang ini membuat Persija Jakarta masih terkunci di posisi ketiga dengan 52 poin. Mereka terpaut dua angka dari Borneo FC yang berada di posisi kedua, dan enam angka dari Persib Bandung yang memuncaki papan klasemen sementara Super League 2025-2026.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain cukup agresif sejak menit awal. Persija Jakarta dan Dewa United kerap jual beli serangan dalam 10 menit awal, namun belum ada peluang emas yang tercipta.

Persija Jakarta mengendalikan permainan, namun masih kesulitan menjebol pertahanan tim tamu. Dewa United sempat menjebol gawang tuan rumah di menit ke-24 lewat Egy Maulana Vikri, namun gol tersebut dianulir karena Egy sudah terjebak dalam posisi offside.

Hingga pertandingan memasuki menit ke-30, belum ada gol yang diciptakan oleh kedua kesebelasan. Skuad Macan Kemayoran cukup kesulitan menembus pertahanan tim tamu, sementara Dewa United kerap mengeksplorasi pertahanan Persija Jakarta lewat sisi sayap.

Persija Jakarta vs Dewa United. (Foto: Instagram/persija)

Dewa United nyaris membuka keran golnya pada menit ke-43 lewat tandukan Alex Martins yang masih melambung tipis. Namun Persija Jakarta berhasil memecah kebuntuannya di penghujung babak pertama lewat sundulan Maxwell Souza (45+4’). Gol tersebut sekaligus membuat Macan Kemayoran unggul 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Dewa United memasukkan Rafael Struick dan Alexis Messidoro guna menambah daya gedor. Taktik yang dilakukan Jan Olde Riekerink itu terbukti jitu karena Messidoro sukses menjebol gawang Persija Jakarta pada menit ke-55 setelah memanfaatkan bola muntahan dari Struick.

 

