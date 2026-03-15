Hasil Borneo FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Ditahan 1-1, Pangeran Biru Gagal Curi Poin Maksimal

SAMARINDA – Persib Bandung gagal mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Borneo FC di laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026, pada Minggu (15/3/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, tim berjuluk Pangeran Biru itu hanya bisa merebut satu poin saja karena ditahan 1-1 oleh tim tuan rumah.

Sejatinya Persib sempat memimpin berkat gol Adam Alis di menit ke-14. Namun, Borneo FC mendapatkan tendangan penalti di menit 84 dan Mariano Penalta mampu mengeksekusinya dengan baik hingga skor berakhir 1-1.

Dengan hasil itu, Persib yang kini memimpin puncak klasemen Super Leaguet 2025-2026 dengan 58 poin, gagal menjauh dari Borneo FC di urutan kedua dengan 54 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC mengendalikan permainan sejak menit awal. Tim berjulukkan Pesut Etam itu menciptakan peluang pertama di menit ke-11 lewat tendangan Koldo Obieta, namun masih terlalu lemah hingga bisa ditangkap Teja Paku Alam.

Persib Bandung yang sejak awal bermain menunggu, berhasil mencetak gol keunggulannya pada menit ke-14. Gol tersebut dicetak oleh sang mantan, Adam Alis, setelah sukses memanfaatkan kepanikan dari lini pertahanan Borneo FC.

Pesut Etam menciptakan peluang emas di menit ke-20 lewat sontekan Koldo Obieta, namun masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Persib Bandung. Persib Bandung nyaris menggandakan keunggulannya berselang lima menit, tapi tendangan bebas Frans Putros berhasil ditepis Nadeo Argawinata.

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Pertandingan berjalan sengit dengan kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Tim tuan rumah mendapat peluang emas di menit ke-44 lewat tandukan Koldo Obieta, namun masih melambung tipis. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan Persib Bandung unggul 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Skuad Pesut Etam terlihat meninggikan tempo permainannya guna mengejar ketertinggalan satu gol dari Persib Bandung. Juan Vila nyaris membawa timnya menyamakan kedudukan pada menit ke-60, tapi tendangannya masih berhasil ditepis dengan baik oleh Teja Paku Alam.