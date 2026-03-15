Hasil Borneo FC vs Persib Bandung di Babak Pertama: Adam Alis Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0

SAMARINDA - Persib Bandung berhasil memimpin 1-0 atas tuan rumah Borneo FC pada paruh pertama laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026. Pertandingan krusial ini berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC langsung mengambil inisiatif serangan dan mengendalikan permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Pesut Etam itu menciptakan peluang pertama pada menit ke-11 melalui tendangan Koldo Obieta, namun bola masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan oleh Teja Paku Alam.

Persib Bandung yang sejak awal menerapkan strategi menunggu, justru berhasil mencuri gol keunggulan pada menit ke-14. Gol pembuka tersebut dicetak oleh "sang mantan", Adam Alis, yang sukses memanfaatkan kemelut dan kepanikan di lini pertahanan Borneo FC.

Pesut Etam hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-20 melalui sontekan Koldo Obieta, tetapi bola masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Persib. Sebaliknya, Maung Bandung nyaris menggandakan skor lima menit berselang jika tendangan bebas Frans Putros tidak ditepis dengan gemilang oleh Nadeo Argawinata.

Pertandingan berjalan sengit dengan kedua kesebelasan yang terus melakukan jual beli serangan. Tim tuan rumah kembali mendapat peluang emas pada menit ke-44 lewat tandukan Koldo Obieta, namun bola masih melambung tipis di atas mistar. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan.