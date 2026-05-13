Malut United Gandeng Klub 2 Kali Juara Liga Champions Benfica, Kembangkan Sepakbola Usia Dini di Indonesia Timur!

KLUB Super League 2025-2026, Malut United, menggandeng klub asal Portugal yang dua kali juara Liga Champions, SL Benfica, dalam pembangunan dan pengembangan sepakbola usia dini. Saat Malut United menggelar laga kandang terakhir di Super League 2025-2026 menjamu Persita (Sabtu, 16 Mei 2026), kerjasama dengan SL Benfica untuk membentuk akademi sepakbola di wilayah Timur Indonesia akan diumumkan.

1. Manajemen Benfica Hadir di Ternate

Dua perwakilan manajemen SL Benfica akan hadir di Stadion Kie Raha, Ternate, saat peresmian kerjasama tersebut. Keduanya adalah Lourenco dos Reis Ferreira sebagai Benfica International Business Manager dan Davide da Rocha Gomes, Benfica International Technical Coordinator.

"Kesepakatan Malut United dengan Benfica untuk membangun sepakbola usia dini perlu kami sampaikan kepada publik. Pemilik Malut United tergerak untuk semakin berkontribusi memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia, terutama di wilayah Maluku Utara," kata COO Malut United, Willem D. Nanlohy.

2. Bernama Akademi Merah Putih

Pemilihan nama "Akademi Merah Putih" merupakan perwujudan kepedulian pemilik Malut United terhadap pembinaan anak-anak demi kemajuan sepakbola Indonesia, terutama di wilayah timur yang masih membutuhkan banyak perhatian.

"Peserta Akademi Merah Putih adalah mereka yang berusia 7-9 tahun dan prioritas kami adalah anak-anak yatim piatu yang berada di wilayah Maluku Utara, disusul Maluku dan kemudian Papua. Usia tersebut adalah fase terbaik untuk memperkenalkan sepak bola.,” lanjut Willem.

SL Benfica dipilih karena klub asal Portugal itu terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam pengembangan sepakbola usia dini. Kontrak awal selama 5 tahun yang sudah ditandatangani kedua belah pihak meliputi program secara keseluruhan berikut dua pelatih asal Benfica yang akan tinggal bersama anak-anak akademi.