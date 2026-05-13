Persib Bandung Tak Pernah Menang Lawan PSM Makassar di 3 Laga Tandang Terakhir, Tanpa Bojan Hodak!

PERSIB Bandung wajib menang saat tandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, saat melakoni pekan ke-33 Super League 2025-2026 pada Minggu, 17 Mei 2026 pukul 19.00 WIB. Hanya kemenangan yang akan menjaga peluang Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juara Super League 2025-2026.

Hingga pekan ke-32 Super League 2025-2026, Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 75 angka, sama persis dengan Borneo FC di posisi dua. Persib Bandung berhak duduk di puncak klasemen karena unggul head-to-head atas Pesut Etam -julukan Borneo FC.

1. Persib Bandung Tak Pernah Menang Lawan PSM Makassar

Duel terakhir PSM Makassar vs Persib Bandung di Pare-Pare pada 2024.

Sayangnya, jelang laga akhir pekan ini, Persib Bandung memiliki rekor buruk saat tandang ke markas Juku Eja -julukan PSM Makassar. Persib Bandung tak pernah menang dalam tiga laga tandang terkini ke markas PSM Makassar!

Dalam tiga laga laga tandang tersebut, Persib Bandung hanya mencatatkan satu imbang dan dua kalah. Persib Bandung kalah 1-5 dari PSM Makassar di pekan ketujuh Liga 1 2022-2023.

Kemudian di pekan keempat Liga 1 2023-2024, PSM Makassar menang 4-2 atas Persib Bandung. Terakhir di pekan keempat Liga 1 2024-2025, skor akhir PSM Makassar vs Persib Bandung adalah 0-0.

Namun, rentetan hasil buruk di atas tak 100 persen dapat dijadikan acuan. Musim ini, PSM Makassar tidak begitu kuat di kandang. Dari 16 laga kandang, PSM Makassar hanya mendapatkan empat menang, enam imbang dan enam kalah.