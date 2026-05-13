Kata-Kata Beckham Putra Jelang Persib Bandung Lawan PSM Makassar di Super League 2025-2026

PEMAIN Persib Bandung Beckham Putra menegaskan skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tidak mau hilang fokus di dua laga sisa Super League 2025-2026. Beckham Putra menegaskan kemenangan di dua laga sisa akan mengunci gelar juara Super League ketiga kali beruntun.

Persib Bandung baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta. Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu, 10 Mei 2026 malam WIB.

1. Bahagia Antar Persib Bandung Menang atas Persija Jakarta

Beckham Putra mengaku bahagia Persib Bandung meraih kemenangan krusial atas Persija Jakarta. Sebab, kemenangan itu tetap menempatkan Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

Saat ini, Persib Bandung kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 75 poin. Perolehan poin itu sama persis dengan Borneo FC di posisi dua.

"Tiga poin dari Samarinda," tulis Beckham Putra di laman Instagram pribadinya, @beckhamput7.

2. Fokus di Dua Laga Sisa Super League 2025-2026

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Persib Bandung tidak boleh larut dengan kemenangan atas Persija Jakarta karena masih ada dua laga sisa. “Fokus laga selanjutnya," lanjut Beckham Putra.