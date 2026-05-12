Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Jepang U-17 di Piala Asia U-17 2026 Malam Ini, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |04:30 WIB
Timnas Indonesia U-17 siap menghajar Timnas Jepang U-17 di Piala Asia U-17 2026 malam ini. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Jepang U-17 di laga pamungkas Grup B Piala Asia U-17 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, pertandingan akan digelar di King Abdullah Sports City Training Stadium (Pitch A), Jeddah, Arab Saudi pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 23.00 WIB dan live di RCTI.

1. Syarat Timnas Indonesia U-17 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-17 2026

Timnas Indonesia U-17 membuka Piala Asia U-17 2026 dengan manis. Menghadapi China U-17, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menang 1-0.

Timnas Indonesia U-17 kalah 0-2 dari Qatar U-17. (Foto: PSSI)

Sayangnya di laga kedua Grup B, Timnas Indonesia U-17 justru kalah 0-2 dari Qatar U-17. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia U-17 merosot ke posisi tiga klasemen sementara Grup B dengan tiga poin dan selisih gol -1.

Timnas Indonesia U-17 kalah saing dari Timnas Jepang U-17 yang duduk di puncak klasemen dengan enam angka dan selisih gol +3. Sementara itu, di posisi dua ada Timnas Qatar U-17 dengan tiga poin dan selisih gol 0.

Terakhir di posisi juru kunci ada Timnas China U-17 yang sama sekali belum mengemas satu pun poin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa syarat Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2026?

Timnas Indonesia U-17 tak boleh kalah dari Jepang U-17 di laga pamungkas Grup C. Skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17- bisa lolos ke perempatfinal meski imbang melawan Jepang U-17, asalkan di pertandingan lain China U-17 menang atas Qatar U-17. Bagaimana jika Timnas Indonesia U-17 menang atas Jepang U-17, dan di pertandingan lain Qatar U-17 juga menang atas China U-17?

 

