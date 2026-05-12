Bojan Hodak Resmi Perpanjang Kontrak di Persib Bandung?

BOJAN Hodak resmi memperpanjang kontrak di Persib Bandung? Jurnalis Italia Lorenzo Lepore mengatakan negosiasi final perpanjangan kontrak dengan Persib Bandung dilakukan pekan depan.

“Negosiasi final atas perpanjangan kontrak Bojan Hodak bersama Persib akan berlangsung pekan depan,” tulis Lorenzo Lepore di akun Instagram-nya, @lorenzooleporee.

“Kedua pihak (Persib Bandung dan Bojan Hodak) sama-sama ingin melanjutkan kerjasama, dengan Persib telah mengajukan proposal awal, seperti yang kami ungkapkan secara eksklusif,” lanjut Lorenzo Lepore.

1. Bojan Hodak Sukses Besar di Persib Bandung

Bojan Hodak dikontrak pertama kali oleh Persib Bandung pada 27 Juli 2023. Ia masuk menggantikan Luis Milla yang memilih mengundurkan diri setelah gagal menang di tiga laga beruntun Liga 1 2023-2024.

Hebatnya di musim pertama melatih Persib Bandung, Bojan Hodak langsung mengantarkan sang tim juara Liga 1 2023-2024! Setelah finis runner-up di regular series, Persib Bandung jawara setelah menang agregat 6-1 atas Madura United di final Championship Series.

Lanjut di musim 2024-2025, dominasi lebih ditunjukkan Persib Bandung asuhan Bojan Hodak. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memastikan gelar juara ketika baru menginjak pekan ke-31.