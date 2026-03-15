SAMARINDA – Bintang Persib Bandung, Federico Barba, mulai menebar psywar menjelang duel panas melawan Borneo FC. Pemain asal Italia ini menilai meski laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Minggu (15/3/2026) akan berlangsung sengit, beban mental justru sedang menghimpit tim tuan rumah.

Laga ini memang krusial karena mempertemukan dua penghuni takhta tertinggi klasemen. Namun, Barba melihat situasi ini dari kacamata yang berbeda. Ia meyakini timnya memiliki keunggulan psikologis yang bisa menjadi faktor penentu dalam mengamankan poin di Samarinda.

1. Bermain Lepas di Tengah Ambisi Tuan Rumah

Menurut Barba, posisi Borneo FC sebagai pesaing terdekat di klasemen menjadikan laga ini sebagai kesempatan terakhir bagi mereka untuk memangkas jarak poin dengan Maung Bandung. Hal inilah yang dianggap Barba sebagai beban berat yang harus dipikul oleh para pemain lawan, sementara skuad Persib bisa tampil dengan kepala yang lebih dingin.

"Mereka memiliki tekanan yang sedikit lebih besar daripada kami karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengejar kami. Jadi, mereka akan memikul tekanan yang lebih besar, dan kami pastinya akan bermain dengan lebih lepas," ungkap Barba dalam sesi konferensi pers, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu (15/3/2026).

Meskipun memprediksi laga tidak akan berjalan mudah bagi kedua belah pihak, Barba mengaku sangat optimis dengan kondisi internal timnya saat ini untuk menghadapi atmosfer tekanan di Stadion Segiri.

Persib Bandung vs Persik Kediri.

2. Waspadai Agresivitas Gol Pesut Etam

Sebagai seorang bek, Barba tidak menutup mata terhadap ketajaman lini serang Borneo FC. Ia mengakui bahwa lawan memiliki kualitas individu yang mumpuni, terutama dalam urusan mencetak gol.