Prediksi Bojan Hodak Jelang Duel Borneo FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bakal Kesulitan!

SAMARINDA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, percaya laga melawan Borneo FC di pertandingan tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026 bakal berjalan sangat sengit. Bahkan Hodak meyakini timnya akan kesulitan menghadapi Borneo FC yang bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (15/3/2026) pukul 20.30 WIB nanti.

Persib saat ini duduk nyaman di puncak dengan 57 poin, unggul empat angka dari tim tuan rumah yang membayangi di posisi kedua dengan 53 poin. Melihat kondisi itu, Bojan Hodak melabeli pertandingan ini sebagai derbi papan atas yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit awal, bahkan berpotensi menjadi penentu arah persaingan gelar juara.

"Ini seperti derbi antara nomor satu dan nomor dua di liga yang saling berhadapan. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang sulit," jelas Bojan Hodak dalam konferensi jelang laga, mengutip dari laman resmi Persib, Minggu (15/3/2026).

1. Bicara Absennya Thom Haye

Persib dipastikan tampil tanpa jenderal lapangan tengah mereka, Thom Haye, yang harus menepi akibat sanksi akumulasi kartu kuning. Meski kehilangan pilar penting bernomor punggung 33 tersebut, Bojan Hodak tidak merasa gentar.

Bagi Hodak, lini tengah Persib memiliki kedalaman yang sangat mumpuni untuk menjaga stabilitas permainan. Nama-nama seperti Luciano Guaycochea, Marc Klok, Adam Alis, hingga pemain muda Beckham Putra dan Frans Putros sudah disiapkan untuk menggalang lini tengah.

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

Hodak secara terang-terangan menantang para pemainnya untuk membuktikan kualitas mereka di bawah tekanan. Ia percaya bahwa pergantian pemain ini tidak akan mengurangi kekuatan tim dalam upaya mencuri poin di Samarinda.

"Siapa pun dari mereka yang bermain di lini tengah perlu menggunakan kesempatan ini," tambah pelatih asal Kroasia tersebut.