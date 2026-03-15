Jadwal Super League 2025-2026 Hari Ini: Borneo FC vs Persib Bandung, Persija Jakarta Hadapi Dewa United!

JADWAL Super League 2025-2026 hari ini, Minggu (15/3/2026), sudah diketahui. Ada dua laga menarik yang akan mencuri perhatian yakni Borneo FC vs Persib Bandung dan Persija Jakarta melawan Dewa United.

Hanya dua pertandingan yang akan digelar pada Minggu (15/3/2026) malam WIB. Yang menarik, tiga dari empat tim tersebut terlibat dalam persaingan gelar juara!

1. Borneo FC vs Persib Bandung

Duel paling seru akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Di mana, Borneo FC menjamu Persib untuk laga tunda di pekan ke-21.

Seharusnya, pertandingan itu digelar pada pertengahan Februari 2026. Lantaran Persib tengah membawa nama Indonesia di AFC Champions League 2, maka duel diundur ke Maret!

Kebetulan, kali ini kedua kesebelasan sama-sama berada di posisi teratas klasemen Super League 2025-2026. Persib bercokol di puncak dengan 57 poin dari 24 laga, sementara Borneo terpaut empat angka di bawahnya.

Pesut Etam tentu mengincar kemenangan demi mempersempit jarak dengan Persib. Sedangkan, Maung Bandung berusaha menjauh dari kejaran para pesaingnya, termasuk Persija!