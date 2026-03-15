Statistik Mentereng Gelandang Borneo FC Juan Villa, Siap Menggila Lawan Persib Bandung?

STATISTIK mentereng diperlihatkan gelandang Borneo FC Juan Villa. Akankah sang pemain bakal menggila lawan Persib Bandung?

Villa tercatat sebagai rekrutan tersukses Borneo FC musim ini dengan statistik yang mencolok. Hingga memasuki pekan ke-25, pemain berusia 27 tahun tersebut telah melakoni 22 pertandingan.

Dilansir dari laman i.League, kontribusi Villa sangat nyata berupa 9 gol dan 6 assist. Efektivitas permainannya pun terukur lewat akurasi umpan yang mencapai 796 distribusi sukses dari 995 percobaan.

1. Perjalanan Karier

Kualitas yang dimiliki pemain itu buah perjalanan kariernya sebagai pesepakbola profesional. Ia sempat bergabung dengan Gil Vicente FC yang berlaga di kompetisi tertinggi Portugal, Primeira Liga, pada musim 2018-2019.

Setelah menjalani periode di Portugal, Villa melanjutkan perjalanan kiprahnya ke Yunani. Ia bergabung bersama Apollon Larissa FC pada musim 2021-2022 di kompetisi Super League 2.

Di sana, Villa bermain yang lebih konsisten dan mencatatkan 29 penampilan dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist. Setahun berselang, ia kembali ke Amerika Latin untuk membela CD America de Quito di Liga Pro Serie B Ekuador pada 2023.