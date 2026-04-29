4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Mauricio Souza Senang Ada Eksel Runtukahu

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |00:01 WIB
Pemain Persija Jakarta, Eksel Runtukahu. (Foto: Media Persija)
JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyambut positif kabar pemanggilan empat pemain Macan Kemayoran ke skuad Timnas Indonesia. Dari deretan nama yang muncul, Souza memberikan perhatian khusus kepada Eksel Runtukahu yang dianggapnya sangat layak mengenakan seragam Merah Putih.

Berdasarkan informasi dari PSSI, empat penggawa Persija yang masuk daftar panggil Skuad Garuda adalah Shayne Pattynama, Eksel Runtukahu, Witan Sulaeman, dan Fajar Fathurrahman.

Keempat pemain tersebut diproyeksikan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pada Mei 2026 mendatang. Agenda ini merupakan bagian dari persiapan di bawah asuhan pelatih John Herdman menjelang gelaran Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli-Agustus nanti.

Nantinya, keempat pemain Persija itu harus berjuang ekstra demi memperebutkan posisi di skuad inti selama masa TC berlangsung. Di sisi lain, tiga pilar utama Macan Kemayoran lainnya, yakni Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Dony Tri Pamungkas, dikabarkan telah lebih dulu mengamankan tempat di tim utama.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

1. Apresiasi Souza untuk Kerja Keras Pemain

Menanggapi pemanggilan anak asuhnya, Mauricio Souza menyatakan rasa bangganya. Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut meyakini kesempatan ini merupakan buah dari konsistensi dan performa apik yang ditunjukkan para pemain di level klub.

"Pertama saya sangat bahagia pemain punya itu kesempatan. Seperti kata (Rayhan) Hannan itu kalau pemain yang dipanggil Timnas itu itu mimpi untuk bisa main di Timnas. Jadi kalau mereka dipanggil karena mereka bikin sesuatu yang luar biasa untuk bisa dipanggil," kata Souza dalam konferensi pers pascalaga Persija versus Persis Solo di Jakarta, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215308/marcos_reina_percaya_diri_persik_kediri_bisa_menjegal_borneo_fc_menuju_gelar_juara_super_league_2025_2026-azpO_large.jpg
Marcos Reina Pede Persik Kediri Jegal Borneo FC Menuju Gelar Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215257/segini_kisaran_gaji_dony_tri_pamungkas_di_persija_jakarta-x0qo_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Dony Tri Pamungkas di Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215237/persebaya_surabaya_menang_telak_4_0_atas_arema_fc_di_super_league_2025_2026-c8ep_large.jpg
Hasil Arema FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Menggila, Bajul Ijo Menang Telak 4-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/49/3215165/persib_bandung_dan_borneo_fc_bersaing_ketat_di_super_league_2025_2026_persibcoid-ak4c_large.jpg
Berkat Persib Bandung dan Borneo FC, Super League Satu-satunya Kompetisi Asia Tenggara yang Sengit hingga Akhir Musim!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/27/51/1700545/jadwal-piala-thomas-dan-uber-2026-indonesia-libur-china-bentrok-kanada-dan-india-lnk.webp
Jadwal Piala Thomas dan Uber 2026: Indonesia Libur, China Bentrok Kanada dan India
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/striker_persija_jakarta_eksel_runtukahu_tengah_m.jpg
4 Pemain Persija Dipanggil Timnas Indonesia, Eksel Runtukahu Paling Layak
