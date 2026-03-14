Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC vs Persib Bandung, Umuh Muchtar Pasang Target Realistis: Yang Penting Jangan Kalah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |12:29 WIB
Borneo FC vs Persib Bandung, Umuh Muchtar Pasang Target Realistis: Yang Penting Jangan Kalah
Umuh Muchtar memasang target realistis jelang duel Borneo FC vs Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

MANAJER Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, bersikap realistis jelang laga tandang kontra Borneo FC di Super League 2025-2026. Ia berharap Pangeran Biru jangan sampai kalah di Samarinda.

Persib akan bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Kalimantan Timur, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan karena sedang bersaing ketat di papan atas klasemen Super League 2025-2026. 

1. Bukan Hal Mudah

Umuh menyadari bukan hal mudah membawa kemenangan dari Pulau Kalimantan.

Umuh menyadari bukan hal mudah membawa kemenangan dari Pulau Kalimantan. Karena itu, ia tidak mematok target muluk-muluk. Menurutnya hasil imbang sudah cukup, yang terpenting jangan sampai kalah. 

“Melawan Borneo FC saya tidak muluk-muluk, imbang juga tidak apa-apa, apalagi kalau menang. Itu saja,” ucap Umuh, dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (14/3/2026). 

“Atau paling jeleknya jangan sampai kalah. Yang penting jangan sampai tidak dapat poin," tegas pria berkumis itu.

2. Motivasi

Lebih lanjut, Umuh mengungkapkan selalu memberikan motivasi kepada skuad Pangeran Biru. Sebab menghadapi tim tangguh seperti Borneo FC, memerlukan lebih dari sekadar taktik tapi juga semangat juang yang tinggi. 

“Saya selalu memberikan motivasi. Kalian dibilang capek pasti capek, dibilang lelah, ya memang seperti kelelahan,” papar Umuh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/49/3206869/persis_solo_dijatuhi_hukuman_berat_oleh_komdis_pssi_imbas_kericuhan_di_jepara-RF3b_large.jpg
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement