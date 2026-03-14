Borneo FC vs Persib Bandung, Umuh Muchtar Pasang Target Realistis: Yang Penting Jangan Kalah

MANAJER Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, bersikap realistis jelang laga tandang kontra Borneo FC di Super League 2025-2026. Ia berharap Pangeran Biru jangan sampai kalah di Samarinda.

Persib akan bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Kalimantan Timur, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan karena sedang bersaing ketat di papan atas klasemen Super League 2025-2026.

1. Bukan Hal Mudah

Umuh menyadari bukan hal mudah membawa kemenangan dari Pulau Kalimantan. Karena itu, ia tidak mematok target muluk-muluk. Menurutnya hasil imbang sudah cukup, yang terpenting jangan sampai kalah.

“Melawan Borneo FC saya tidak muluk-muluk, imbang juga tidak apa-apa, apalagi kalau menang. Itu saja,” ucap Umuh, dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (14/3/2026).

“Atau paling jeleknya jangan sampai kalah. Yang penting jangan sampai tidak dapat poin," tegas pria berkumis itu.

2. Motivasi

Lebih lanjut, Umuh mengungkapkan selalu memberikan motivasi kepada skuad Pangeran Biru. Sebab menghadapi tim tangguh seperti Borneo FC, memerlukan lebih dari sekadar taktik tapi juga semangat juang yang tinggi.

“Saya selalu memberikan motivasi. Kalian dibilang capek pasti capek, dibilang lelah, ya memang seperti kelelahan,” papar Umuh.