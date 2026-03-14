Bojan Hodak Pusing Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Kenapa?

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya siap melawan Borneo FC. Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan berusaha meraih poin demi semakin kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

Pertemuan kedua tim berlangsung di laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026. Laga itu akan dimainkan di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 15 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

1. Julio Cesar Mulai Berlatih

Julio Cesar siap kembali merumput bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@juliocfreita44)

Bojan Hodak mengungkapkan, persiapan timnya berjalan lancar. Ia juga menyampaikan kabar baik terkait Julio Cesar yang mulai kembali berlatih secara penuh.

Sementara itu, penyerang Persib Bandung Sergio Castel masih memerlukan pantauan lebih lanjut. Sebab, penyerang asal Spanyol itu mengalami cedera ringan.

"Semuanya berlatih. Hanya Sergio Castel yang masih sedikit nyeri. Untuk itu, akan kita lihat nanti. Julio Cesar sudah kembali, ia sudah sepenuhnya berlatih kembali," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (14/3/2026).

2. Bojan Hodak Diuntungkan

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan kembalinya para pemain utama membuatnya memiliki banyak opsi untuk meracik susunan pemain terbaik.